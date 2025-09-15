Ilia Topuria no da pistas sobre su futuro y asegura no haber comenzado las negociaciones: "Ellos eligen siempre, no me importa"

El futuro de Ilia Topuria es un completo misterio. Tras su última victoria ante Charles Oliveira, los rumores han sobrevolado entorno al hispano-georgiano, pero la realidad es que no existe nada concretado entre la UFC y el campeón.

Por un lado, se especulaba que Topuria podría estar de regreso a finales de este año, algo que no ocurrirá salvo milagro de última hora. Y es que Aleksandre Topuria volverá a subirse al octágono el próximo 22 de noviembre, lo que complica seriamente el regreso de 'El Matador' hasta 2026.

En cuanto al próximo rival, varios han sido los nombres que se han barajado en los últimos meses. Empezó sonando con fuerza el de Paddy Pimblett, que subió a la jaula nada más finalizar el combate entre Topuria y Charles Oliveira para encarar al hispano-georgiano. Tras él, Justin Gaethje y Arman Tsarukyan se posicionaron como 'los favoritos' dada su posición en el ranking y sus comentarios. Sin embargo, lo cierto es que la UFC no se ha puesto en contacto con Ilia, tal y como ha afirmado el propio peleador.

Topuria no da pistas

Durante la rueda de prensa posterior a WOW 22, Topuria respondió a las preguntas sobre su futuro y dejó claro en que estado se encuentran las negociaciones. Y es que tal y como confirma, la UFC aún no se ha puesto en contacto con él, por lo que las negociaciones no han comenzado.

No obstante, el hispano-georgiano asegura que es la UFC la que elige rival siempre, por lo que le es indiferente quién será el siguiente en la lista: "No me importa a cuál de los tres me voy a enfrentar, son simplemente unos acuerdos con la UFC. No hemos entrado todavía en la negociación para mi siguiente pelea, pero en cuanto me llamen, ellos eligen siempre el nombre. A mí no me importa", confirma Topuria a la pregunta sobre su futuro.

Topuria sueña con su debut en boxeo

Y en medio de toda la incertidumbre, Ilia Topuria ha dejado caer la posibilidad de debutar más pronto que tarde en boxeo. Tras un fin de semana cargado de interés, donde Terence Crawford y Canelo Álvarez protagonizaron la 'pelea del siglo', el campeón de la UFC ha vuelto a reiterar su interés en cambiar de deporte.

Después de una semana de intercambio de mensajes entre Ilia y Crawford, el hispano-georgiano retó al estadounidense tras su polémica salida al cuadrilátero, donde utilizó la canción de El Mariachi, un gesto que molestó. "Primero me llama borracho... luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring", escribía Topuria en sus redes sociales.

Asimismo, Ilia ha asegurado que tratará de reunirse con la UFC para tener el permiso de la compañía para cumplir su sueño. Hay que recordar que el campeón tiene un contrato vigente, por lo que es necesaria la aprobación de los mandamases para debutar en boxeo.

"Es algo que quiero hacer y no creo que Dana me diga que no quiere ayudarme a lograr mi sueño. Contaré con su apoyo, no me cabe duda. Cuesta convencerlo, pero estoy seguro de que saldrá bien", declaraba.

Muchas son las vías a escoger por 'El Matador', sin embargo parece que lo más cercano es la primera defensa del cinturón en el peso ligero. A partir de ahí, será el propio Ilia Topuria el que tendrá que elegir qué camino seguir: probar suerte en un nuevo deporte al estilo Conor McGregor o seguir haciendo historia en la mayor liga de MMA.