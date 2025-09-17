Ilia Topuria rechaza la respuesta de Israel en Gaza

El campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) o artes marciales mixtas, el español Ilia Topuria, ha expresado toda su solidaridad con el pueblo de Gaza y ha hecho un llamamiento para que Israel detenga la guerra y evite más muertes al subrayar que no está de acuerdo con la operación militar en el territorio palestino.

"Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto", aseguró Topuria. Para el púgil hispanogeorgiano, "nunca se puede apoyar este tipo de causas", en referencia a la respuesta militar llevada a cabo por Israel como respuesta a los atentados del grupo terrorista Hamás cometidos el 7 de octubre de 2023: "Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer". "Desde aquí, a toda las familias de Gaza le mandamos todo el apoyo y estamos con vosotros", añadió Topuria.

También intervino desde la tribuna Arturo Guillén, el presidente de WOW, la promotora en España de los eventos de UFC. Preguntado sobre si está a favor del veto a los deportistas israelíes como respuesta a lo que está ocurriendo en Gaza, Guillén se mostró en contra de esta medida porque "la política y el deporte tienen que están completamente separados". "Alguna vez nos han intentado hacer tomar partido. Somos agnósticos, respetamos a todo el mundo e intentamos ayudar a todo el mundo. Hemos contado con muchos políticos en nuestros eventos y estamos encantados de recibirlos a todos", señaló el directivo de WOW.

Además, Ilia Topuria, retó al boxeador estadounidense Terence Crawford a combatir sobre un cuadrilátero y se mostró convencido de que el resultado sería de victoria a su favor. Topuria planteó este combate después de que Crawford derrotara al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y le arrebatara los títulos mundiales de peso súper mediano.

"Desde hace muchos años quería irme al boxeo y probar mis habilidades, ahora que tenemos un libra por libra legítimo en el boxeo, me encantaría medirme en contra de Terence Crawford y no tengo ninguna duda del resultado: victoria, sin duda", enfatizó el púgil hispanogeorgiano.

Respecto a la posibilidad de que WOW, la promotora en España de los eventos de UFC organice una gran velada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo año, Topuria afirmó que "está mucho más cerca de lo que parece". "Seguramente tengamos un evento de la UFC en 2026 en España, es un hecho. Están sintiendo el crecimiento que tenemos en nuestro país y se está viendo reflejado en todos los eventos que hacemos en WOW, porque los llenamos todos. No tienen mucho más que pensar. Se han dado muchos pasos. Está ya muy cerca de que esté todo finalizado", comentó el púgil criado en Georgia y formado en España. Añadió que quedan "algunos detalles" por concretar debido a que un evento de la UFC requiere mover a mucho personal y una amplia logística. "Pero, al final, estoy seguro de que se va a llevar a cabo", barruntó Topuria.