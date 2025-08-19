El impactante detalle del Papa León XIV con un fan del Barça

El Papa León XIV protagonizó un momento entrañable durante una misa celebrada en el Santuario di Santa Maria della Rotonda, en Albano Laziale, localidad cercana a su residencia de verano. Al finalizar la ceremonia, el pontífice se acercó a saludar a los fieles congregados en el lugar y se detuvo con especial cariño frente a un niño que vestía la camiseta del FC Barcelona.

El gesto, sencillo pero cargado de simbolismo, fue inmortalizado en una imagen que el propio Papa compartió posteriormente en sus redes sociales. En la fotografía se le puede ver sonriendo mientras acaricia la cabeza del pequeño culé. Acompañó la imagen con un mensaje lleno de profundidad espiritual: “Sólo juntos, sólo siendo un único Cuerpo en el que aun el más frágil participa en plena dignidad, seremos el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios”.

Este gesto ha sido ampliamente comentado en redes sociales y medios internacionales, no solo por su carga emotiva, sino también por lo inusual de ver al Papa tan cercano al universo futbolístico. Aunque León XIV no es conocido por ser un gran aficionado al fútbol —prefiere deportes como el tenis o el béisbol—, ya ha tenido otras muestras de cercanía con el deporte, como cuando recientemente recibió en el Vaticano al presidente del Nápoles tras la conquista del campeonato italiano.

Papa León XIV con un aficionado del Barça .

Lejos de los grandes gestos políticos o doctrinales, momentos como este reflejan la cercanía del Papa con la gente común, en especial con los más pequeños. Su actitud natural, alejada del protocolo, lo ha convertido en una figura muy apreciada también fuera del ámbito estrictamente religioso. Esta imagen con un joven aficionado del Barça es un nuevo ejemplo de cómo la fe, la ternura y el deporte pueden cruzarse en un instante que ya ha dado la vuelta al mundo.