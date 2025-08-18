El impresionante botín que se lleva John Rahm tras su remontada en el LIV Golf

El golfista español Jon Rahm se proclamó campeón del LIV Golf por segundo año consecutivo, un dos de dos desde que se unió al circuito saudí que culminó este domingo a pesar de perder el 'playoff' final en Chatham Hills (Indiana, Estados Unidos).

El de Barrika, en busca de la primera victoria de 2025 y con la opción de revalidar corona, cedió esta vez contra el colombiano Sebastián Muñoz, después de perder otro 'playoff' de desempate la semana pasada en el LIV Golf de Chicago. Rahm firmó una última jornada de 11 bajo par, igualando en cabeza a un Muñoz (-22) que había empezado el torneo con una espectacular tarjeta de 59 golpes. El colombiano se llevó la victoria en Indiana con el 'birdie' en el hoyo extra, pero a Rahm le bastó para ser campeón del circuito saudí al que llegó en 2024.

Remontada histórica

El exnúmero uno del mundo repitió conquista a costa de un Joaquín Niemann que terminó cuarto en Chatham Hills y no pudo hacerse con el LIV Golf a pesar de sus cinco victorias esta temporada. En cambio, pese a no ganar ningún torneo, Rahm estuvo en el 'Top 10' en las 13 citas de la temporada salvo en una. El 'león' de Barrika, que sigue buscando su mejor nivel desde que dejó la PGA y esta temporada se quedó a medias en la temporada de 'Grand Slam', confía en ser una de las elecciones del capitán europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, para la cita del 26 al 28 de septiembre contra Estados Unidos en Bethpage Black, Nueva York.

Aunque la alegría no fue completa. Rahm también aspiraba a ganar el torneo de Indianápolis, que habría sido su primero del año, pero el colombiano Sebastián Muñoz, líder desde su espectacular ronda de 59 golpes (-12) del viernes, resistió el embate del vasco.

Rahm llegó a Indiana con 196,16 puntos en la general sin haber ganado un solo torneo este año, frente a los 208,43 puntos de Niemann, que acumulaba cinco victorias pero con mayor irregularidad.

El de Barrika necesitaba terminar por delante del chileno y confiar en que este no tuviera un buen fin de semana. Finalmente, Rahm cerró el torneo en Indianápolis segundo con un -22, a cinco golpes de Niemann, que acabó empatado en la cuarta posición con un -17.

Con estos resultados, la general quedó liderada por Rahm con 226,16 puntos, por los 223,66 de Niemann, repitiendo así el mismo orden que en el campeonato de 2024.

Un millonario botín

Junto al éxito deportivo, Rahm se embolsará 18 millones de dólares (al cambio, unos 15,3 millones de euros) como campeón del LIV. Niemann, en cambio, deberá conformarse con los ocho millones reservados al subcampeón. Muñoz se llevará los cuatro millones por el triunfo en Indianápolis.