El increíble elogio de una estrella de la UFC a Ilia Topuria: "Es el mejor peleador que jamás haya pisado la tierra"

Ilia Topuria se ha ganado el respeto y la admiración de un gran sector de las MMA. Tras su debut en 2020 en corto aviso, donde ganó a Youssef Zalal por decisión unánime, su ascenso al cinturón fue inmediato.

El hispano-georgiano mostraba una superioridad frente a sus rivales pasmosa, lo que le llevó a pelear con peleadores de gran calibre en un periodo muy corto de tiempo. Llegado el momento de pelear con los mejores, Ilia no defraudó y acabó con todos ellos.

Bryce Mitchell y Josh Emmett fueron el preludio de lo que iba a ocurrir más tarde. Ilia Topuria venció a todos y acabó enfrentándose a Alexander Volkanovski, al cual noqueó para hacerse con el cinturón del peso pluma.

Y desde ese momento todo cambió. Tanto los aficionados como los propios peleadores de la compañía quedaron alucinados con sus desempeños y comenzaron a respetar la clase de peleador que era hasta el día de hoy. Uno de ellos es Sean O´Malley, excampeón del peso gallo. El estadounidense ha mostrado siempre una gran admiración por Ilia, y esta vez ha dejado unas declaraciones que ensalzan al máximo al doble campeón.

Sean O´Malley cree que Ilia es "el mejor de todos los tiempos"

Existen muchos peleadores que han marcado una época en la UFC. Luchadores que han sido campeones en dos divisiones diferentes, que han logrado una racha de victorias histórica o, simplemente, sus actuaciones eran tan brillantes que siempre serán recordados.

Sin embargo, para Sean O´Malley nadie está por encima de Ilia Topuria. Cuando se suele preguntar a los aficionados quién es el mejor peleador de la historia de las artes marciales mixtas, muchos coinciden con Jon Jones, peleador del peso semipesado que fue campeón a los 23 años y que ha logrado ser campeón del peso pesado recientemente manteniendo su invicto.

Pero para el peleador estadounidense no es así. En su canal de YouTube, el luchador ha realizado recientemente unas declaraciones donde se rinde por completo al hispano-georgiano: "Ilia es, libra por libra, el mejor peleador que jamás haya pisado la Tierra. Incluso por encima de Jon Jones".

O´Malley se arrepintió de retar a Topuria

A pesar de todos estos elogios, hubo un momento en el que Sean O´Malley retó a Ilia Topuria para pelear en las 145 libras. Un intento que fracasó, puesto que la pelea nunca se produjo. No obstante, tras ver los desempeños del hispano-georgiano y cómo acababa con sus oponentes, el estadounidense se arrepintió de haberle retado y "dio las gracias a Dios" de no haber tenido esa pelea.

"Gracias a Dios que no aceptó mi llamada", aseguraba mientras reaccionaba al combate contra Charles Oliveira.

Ilia Topuria y Conor McGregor, frente a frente en la Casa Blanca

Y ante la noticia de que la UFC realizará un evento en la Casa Blanca, O´Malley tiene claro que la mejor pelea que podría producirse es la del hispano-georgiano el irlandés: "¡Ilia vs Conor, a la mierda! ¿Quieres una gran pelea? Conor no tiene una gran racha ahora mismo. ¿Y si quieres un evento principal en la Casa Blanca? Pero no son estadounidenses... ¿Acaso importa? Creo que Ilia podría vencerlo, nunca se puede descartar a Conor", declaraba en su canal de YouTube.

A pesar de ser un escenario atractivo, la realidad es que la compañía no realizará ese combate. Se espera que McGregor esté en dicha cartelera ante Michael Chandler, e Ilia Topuria ya ha postulado su candidatura para estar presente. No obstante, con el paso de los meses será el propio Dana White, presidente de la UFC, el que confirmará cuál será la cartelera estelar de un evento que se prevé histórico.