Inédito: las carreras de caballo en Reino Unido se irán a la huelga en septiembre por la subida de impuestos a las apuestas

Por primera vez en la historia moderna, las carreras de caballos no se celebrarán en Reino Unido. La razón: una protesta contra las subidas de impuestos al juego y a las apuestas que prepara el Gobierno laborista de Starmer.

El día de huelga (en realidad, cierre patronal) será el 10 de septiembre, tras un acuerdo entre los propietarios de los estadios y la Autoridad Británica de Carreras de Caballos, BHA por sus siglas en inglés. Para ese día había programadas cuatro carreras en Carlisle, Uttoxeter, Lingfield y Kempton.

Es la primera vez que los responsables de las mismas se niegan a celebrar las carreras de caballo en la historia moderna de Reino Unido. Se trata de un deporte muy característico del país, en especial por el dinero que mueven las apuestas.

La BHA ha puesto en marcha de esta forma una campaña titulada 'Eliminemos el impuesto a las carreras'. Lo que propone el Ejecutivo británico es sustituir el gravamen actual, que diferencia juegos de azar y juegos en línea, y sustituirlo por un único impuesto. Esto llevaría a que el actual impuesto del 15% sobre las apuestas en carreras de caballo subiese hasta el 21% que se aplica al resto de apuestas generalistas.

"Las carreras en Reino Unido ya se encuentran en una situación financiera delicada y los estudios revelan que aumentar impuestos podría ser catastrófico para el deporte y los miles de empleos que dependen de él en varios puntos del país", ha denunciado Brant Dunshea, director ejecutivo de la BHA, que espera que la huelga sirva para que el Gobierno entienda de las "graves consecuencias" de sus propuestas fiscales.