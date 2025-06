La inesperada muerte de Cristina Santurino tras acostarse el lunes por la noche

Cristina Saturnino ha falleció de manera inesperada y su fallecimiento ha causado una gran conmoción tanto entre los aficionados a las carreras de montaña como en el entorno deportivo en general.

Según El País, el lunes, Cristina Saturnino se fue a dormir como cualquier otra noche en El Hierro, la isla donde estaba viviendo. Al día siguiente, martes, tenía previsto realizar el último entrenamiento largo antes de viajar a Andorra, donde iba a participar el sábado en una de las pruebas más exigentes del calendario: una ultramaratón de 105 kilómetros con casi 7.000 metros de desnivel positivo. Este tipo de carreras, conocidas por su extrema dureza física y mental, requieren meses de preparación y una disciplina férrea, algo que Saturnino conocía bien y que formaba parte de su vida cotidiana. Como en todas las carreras en las que ha participado, estaba preparada para hacer frente al reto. Quien la conocía sabía su capacidad de sacrificio y su habilidad para tenerlo todo bajo control, pese a las dificultades de las carreras. A ella no le importaba caer, porque era experta en volver a levantarse.

Era su cumpleaños

Pero el martes, además, no era un día cualquiera para ella. Era una fecha especial: cumplía años. Como es habitual en estos casos, amigos, familiares y compañeros de deporte comenzaron a llamarla para felicitarla. Sin embargo, nadie obtuvo respuesta, no cogía el teléfono.. Al principio, la falta de contestación pudo parecer una simple casualidad o un despiste o que estaba haciendo sus últimos entrenamientos, pero con el paso de las horas la preocupación fue en aumento. Nadie sabía nada de ella y eso sí que empezaba a ser extraño. En el entorno de los corredores de montaña, donde los accidentes y las situaciones de riesgo forman parte de la realidad, el temor a que hubiera ocurrido algo grave no tardó en aparecer.

No contestó a las llamadas

La inquietud se transformó realidad cuando, ya por la tarde, un vecino decidió acercarse a su domicilio para comprobar que todo estuviera bien. Fue entonces cuando se encontró el cuerpo sin vida de Cristina Saturnino en la cama. A falta de la autopsia, la causa exacta de la muerte no ha sido confirmada oficialmente, y las autoridades no han hecho públicas más informaciones al respecto en el momento de redactar esta crónica.

Este desenlace ha dejado en shock a la comunidad del trail running y a todos los que seguían la trayectoria de Saturnino. La noticia se ha difundido rápidamente por redes sociales y medios especializados, acompañada de mensajes de condolencia, recuerdos y homenajes a una deportista que, más allá de sus logros, era apreciada por su carácter cercano y su actitud positiva ante la vida y el deporte. En los últimos años, había participado en algunas de las carreras más duras del calendario nacional e internacional, siempre con el objetivo de superarse a sí misma y de disfrutar del entorno natural que tanto amaba. Se caía, se hacía daño, llegaba ensangrentada y siempre con ganas de más.