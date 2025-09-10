El inesperado lugar en el que fueron vistos Vinicius y Camavinga.

Vinícius Júnior y Eduardo Camavinga, jugadores del Real Madrid, sorprendieron a los aficionados al ser vistos en las gradas del pabellón Virgen de la Cabeza en Valdepeñas, durante el partido de fútbol sala entre el Viña Albali Valdepeñas y el Palma Futsal.

Su presencia tenía un motivo especial: ambos futbolistas acudieron para apoyar a su amigo Sinesio Júnior, reciente fichaje del equipo local. Vinícius compartió una foto en su Instagram desde la grada, mostrando su respaldo a su amigo.

Durante el primer tiempo del partido, Sinesio Júnior sufrió una lesión en el hombro derecho tras un choque con otro jugador, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego entre lágrimas. Este incidente fue un momento doloroso para él y para sus amigos presentes en la grada.

La visita de los jugadores del Real Madrid a Valdepeñas se enmarca en el parón internacional de selecciones. Camavinga no fue convocado por Francia debido a una lesión persistente en el tobillo, mientras que Vinícius fue liberado por su club para este parón, ya que no iba a disputar los partidos de Brasil. Ambos aprovecharon esta pausa para asistir al evento y apoyar a su amigo Sinesio Júnior.

El Palma Futsal logró una remontada en la segunda mitad del partido, venciendo al Viña Albali Valdepeñas por 3-5, en un encuentro que se disputó en el pabellón Virgen de la Cabeza.

La presencia de Vinícius y Camavinga en Valdepeñas no solo sorprendió a los aficionados del fútbol sala, sino que también destacó el vínculo de amistad y apoyo entre los jugadores del Real Madrid y su compañero Sinesio Júnior.