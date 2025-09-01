Islam Makhachev abre de nuevo la puerta a un combate con Ilia Topuria: "Estoy interesado en hacer esa pelea"

Si algo predomina en la UFC, es el dinero. La compañía busca las peleas más interesantes con el objetivo de llamar la atención de los fanáticos y lograr los mejores números posibles. Sin duda, se trata de una fórmula que hasta el momento le ha salido bien al presidente de la UFC, Dana White, por lo que no parece que vaya a cambiar.

Y con esto aparece la pelea entre Topuria e Islam Makhachev. La UFC siempre se interesa en los combates que más pueden vender, y este es uno de ellos. Tras las palabras del daguestaní hace un mes dejando caer la posibilidad de pelear con Ilia, el excampeón del peso ligero ha vuelto a reavivar la llama mostrando su interés en realizar ese combate.

La realidad es que la pelea entre ambos empieza a ser más que una posibilidad después de confirmarse que Islam se enfrentará a Jack Della Maddalena el próximo 15 de noviembre. Tras el anuncio oficial, el ruso ha dejado caer que quiere enfrentarse al actual campeón del peso ligero.

Makhachev no olvida a Topuria

Ilia Topuria e Islam Makhachev son dos de los nombres más cotizados de la UFC. Su dominancia y sus números hacen que los aficionados estén pendientes de todo lo que ocurre a su alrededor. Es por ello que, de hacerse oficial un combate entre ambos, pasaría a ser una de las mejores peleas de los últimos años.

El daguestaní, que antes se negaba a darle la oportunidad a Topuria, se ha dado cuenta de que el hispano-georgiano es uno de los mejores, y ahora reclama su atención. Y es que en una rueda de prensa, Islam ha vuelto a mencionar un posible combate con 'El Matador'.

"Hay cierta intriga con Topuria. Estoy interesado en hacer esa pelea, quizá podamos hacer una superpelea", aseguraba ante las preguntas de los periodistas.

¿Peso ligero o peso wélter?

Tras esas declaraciones, el peleador daguestaní dejó la duda de si el combate se realizaría en peso ligero o en peso wélter. Tras su subida de división con el objetivo de proclamarse doble campeón, Islam ha asegurado que estaba teniendo algunas dificultades para dar el peso en las 155 libras, por lo que ambas opciones serían una posibilidad.

"Si después de la pelea subo a 85 u 86 kilos no estoy seguro. Bajar nunca fue fácil, así que tendremos que sentarnos con el equipo y decidir cuál será el siguiente paso", confirmaba el excampeón del peso ligero.

Ante la duda, el principal beneficiado no es otro que Ilia Topuria. Y es que el hispano-georgiano ha dejado claro que su deseo es el de hacerse triple campeón de la UFC, un hito histórico que nadie ha conseguido hasta la fecha.

Islam Makhachev buscará primero la corona del wélter

Sin embargo, antes de cualquier pelea entre Topuria y Makhachev, el ruso deberá destronar a Jack Della Maddalena. Después de varios meses de especulaciones, la UFC ha confirmado que Islam peleará por el cinturón ante el australiano el próximo 15 de noviembre en el UFC 322, que tendrá lugar en el Madison Square Garden.

Un combate que, de ganar, le convertiría en el undécimo peleador en proclamarse doble campeón de la compañía, un club selecto donde se encuentran algunos de los mejores peleadores de MMA de la historia, y donde se encuentra el hispano-georgiano.