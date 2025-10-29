Islam Makhachev 'descarta' a Paddy Pimblett como próximo rival de Ilia Topuria: "No es un gran reto"

En las últimas semanas, el mundo de las artes marciales mixtas ha generado un gran revuelo tras conocerse el posible rival de Ilia Topuria. El hispano-georgiano, que no pelea desde junio de 2025, planea estar presente en enero, en la primera cartelera numerada del año.

Aunque todo apuntaba a Justin Gaethje como primer retador, parece que Paddy Pimblett ha ganado muchas posiciones para ser la primera defensa del título del campeón. Una opción que muchos no entienden puesto que aún no ha logrado una victoria de peso dentro de la compañía.

Actualmente se encuentra en la posición número seis del ranking del peso ligero, pero no ha obtenido una gran victoria contra un rival exigente. El único que se podría contabilizar en la lista sería Michael Chandler, pero el estadounidense venía de dos derrotas seguidas.

Por ello, la comunidad de la MMA no ve con buenos ojos que Paddy sea el próximo en la lista de Topuria. Sin embargo, no solo los aficionados se han pronunciado. Islam Makhachev, excampeón del peso ligero y posible rival de Topuria en el futuro, se ha pronunciado al respecto.

Islam Makhachev no ve rival con Paddy Pimblett

La primera defensa del título del hispano-georgiano sigue siendo un misterio. No obstante, los rumores apuntan al inglés, algo que Islam Makhachev no entiende. Según ha expresado en una entrevista para ESPN, Arman Tsarukyan o Justin Gaethje deberían ser los siguientes y no Paddy Pimblett, puesto que no supondría un reto para Ilia.

"Arman tiene que ser el siguiente... quizás Arman, quizás Gaethje. Paddy no. ¿A quién le ganó Paddy? A Tony Ferguson. A Chandler. Todos le ganaron a Chandler. Sinceramente, no es un gran reto para Topuria", afirmaba.

La UFC deja en el aire el próximo desafío de Topuria

Aunque todo parecía decantado por el inglés, lo cierto es que aún no hay nada acordado. El campeón había pedido a Pimblett, y el inglés le respondió aceptando y solicitando el contrato. Pero no iba a ser tan sencillo. Y es que la UFC sigue dejando en el aire el futuro de Ilia Topuria.

El presidente de la UFC, Dana White, concedió una entrevista para TNT Sports, y reveló que no hay nada confirmado respecto al siguiente combate del hispano-georgiano: "Por ahora no hemos hecho preparado esa pelea. Estamos tratando de ver qué le depara el futuro a Topuria", confirmaba para la prensa inglesa.

Islam Makhachev acepta la pelea con Topuria

A pesar de que la defensa del cinturón es lo primero, 'El Matador' tiene en el horizonte el combate contra Islam Makhachev. 'El Matador' reto recientemente al ruso a pelear en la cartelera de la Casa Blanca, e Islam no ha tardado en responder.

"Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título", eran las palabras de Ilia Topuria.

Tras este reto, el pupilo de Khabib Nurmagomedov ha asegurado que quiere estar presente en dicho evento y estaría dispuesto a pelear contra el campeón. "Él quiere pelear en la Casa Blanca, yo también quiero estar allí. Será una gran pelea para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla", declaraba también para ESPN.

Sin embargo, para que este enfrentamiento se produzca, Islam debe ganar el combate contra Jack Della Maddalena y hacerse campeón del peso wélter. Solo así Topuria estaría interesado en el combate, puesto que su intención es la de ser triple campeón.

El 16 de noviembre, Islam se medirá al australiano en lo que será un duelo con mucha transcendencia. El mundo de las MMA estará muy pendiente de un combate que puede marcar el futuro a corto plazo de la UFC.