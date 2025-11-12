Islam Makhachev vuelve a pedir a Ilia Topuria y pone fecha al combate: "Es la pelea más grande"

Semana decisiva para Islam Makhchev y todo su equipo. Este fin de semana, el daguestaní peleará en el UFC 322 por la corona de las 170 libras (peso wélter) ante Jack Della Maddalena, el campeón indiscutido.

Se trata de uno de los mayores eventos del 2025, y tendrá a Islam optando a ser doble campeón de la UFC, algo que consiguió Ilia Topuria hace unos meses. El ruso ascendió de división, dejando vacante el cinturón que ahora ostenta 'El Matador', para verse las caras con un luchador mucho más grande.

El reto no es sencillo, pero por algo es uno de los mejores peleadores del ranking libra por libra. Y es que de vencer esta madrugada del sábado al domingo, las implicaciones que tendría serían múltiples. Por un lado, Makhachev podría convertirse de nuevo en el número uno de de la compañía al convertirse en campeón.

Sin embargo, la gran consecuencia es que el combate entre el ruso y el hispano-georgiano estaría más cerca que nunca. Ilia Topuria quiere ascender otra vez de división en busca de ser el primer luchador en campeonar en tres divisiones diferentes. Islam Makhachev está dispuesto a darle esta oportunidad, y sobre ello se ha vuelto a pronunciar durante una entrevista a pocos días del combate.

Islam quiere a Ilia Topuria... y pone fecha para el combate

A falta de pocos días para uno de los combates del año, Islam Makhachev ha concedido algunas entrevistas. En una de ellas con el famoso youtuber Adin Ross, el daguestaní ha sido preguntado sobre su futuro en caso de ser campeón.

De nuevo, el ruso ha dejado más que abierta la posibilidad de enfrentarse a Ilia Topuria. "Después de Jack Della Maddalena, yo creo que Kamaru Usman. Tiene el mayor número de defensas del título del peso wélter. Ahora está en una buena posición. ¿Sobre Ilia Topuria? Yo también quiero pelear contra él. Es la pelea más grande. El año que viene es el mejor momento", confirmaba.

Dana White mantiene la posibilidad abierta

Tanto Islam como Ilia han confirmado en diversas ocasiones que están interesados en realizar el combate. Sin embargo, todo pasa por la UFC y su presidente, Dana White. La compañía parece que también estaría dispuesta a juntar a ambos peleadores en una jaula, tal y como ha reiterado Dana White recientemente.

Al ser preguntado en una entrevista sobre si existe la posibilidad de cerrar dicha pelea, Dana White ha confirmado que la UFC se plantea esa opción. "[Ilia contra Islam] también puede suceder. Creo que todos quieren ver esa pelea, incluyendo a Topuria e Islam", declaraba.

La misión de ambos antes de un posible enfrentamiento

Todo hace indicar que Islam Makhachev e Ilia Topuria podrían verse las caras el año que viene. No obstante, ambos deben cumplir con sus objetivos a corto plazo. En el caso del daguestaní, todo pasa por hacerse campeón del peso wélter este fin de semana, puesto que ya ha asegurado que no regresará a las 155 libras, donde ahora mismo se encuentra Ilia.

Por parte del hispano-georgiano, deberá cumplir con éxito con su primera defensa del cinturón, sin fecha aún oficial. Ilia quiere retener el título, para posteriormente ascender a las 170 libras en busca del ruso.

La primera prueba en el camino tendrá lugar este fin de semana, con gran relevancia en el futuro de la UFC. El combate entre Islam y el australiano Jack Della Maddalena determinará si estamos más cerca de ver uno de los combates más grandes de la historia.