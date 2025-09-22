Iturralde advierte de la norma del fútbol que cambiará los penaltis: "Os vais a quedar locos..."

El exárbitro y actual analista Iturralde González ha revelado en su espacio habitual en la Cadena SER una posible modificación en las reglas del fútbol que afectaría directamente a la ejecución de los penaltis. Según adelantó, el cambio sería tan sorprendente que, en sus palabras, “os vais a volver locos cuando lo veáis aprobado”.

La propuesta en cuestión consistiría en eliminar los rechaces tras un penalti. Es decir, si el portero logra detener el disparo, la jugada terminaría de inmediato, sin opción a que el lanzador o cualquier otro jugador intente aprovechar el rebote. De este modo, la única manera de que el balón entre en juego sería que cruce la línea de gol en el primer tiro. Si el guardameta lo ataja, la acción se anularía y se reanudaría con saque de puerta a favor del equipo defensor.

Iturralde señaló que esta medida lleva tiempo sobre la mesa de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de velar por las reglas del juego, y que podría ser evaluada en las próximas reuniones. La idea busca simplificar las situaciones que se generan en los penaltis, donde muchas veces los rechaces provocan polémicas por invasiones de área o posiciones antirreglamentarias difíciles de controlar.

Aunque todavía no es oficial, la filtración ha generado debate inmediato en el mundo del fútbol. Los defensores de la propuesta creen que daría mayor claridad a la norma, mientras que los detractores sostienen que le restaría emoción a una de las jugadas más intensas y decisivas del deporte.

Lo cierto es que si finalmente se aprueba, supondría un cambio histórico en la manera de entender los penaltis, una acción que ha definido partidos, eliminatorias y hasta títulos en la historia del balompié.