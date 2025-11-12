Joan García recuerda su polémica salida del Espanyol y el beso al escudo

El portero catalán ha roto su silencio sobre su marcha al FC Barcelona y los gestos que generaron controversia entre la afición del RCD Espanyol. En una entrevista en RAC1, Joan García explicó que, aunque decidió dar el salto al club azulgrana, sigue guardando un cariño especial por la entidad periquita. “El beso al escudo lo hice porque en aquel momento lo sentía. He pasado muchos años en el Espanyol, he sufrido mucho y también he disfrutado mucho. Sobre todo el último año fue complicado, hasta el último día no nos salvamos”, reconoció.

El guardameta aseguró que no comunicó en su momento a sus compañeros del Espanyol su intención de marcharse porque “no lo tenía claro”, aunque finalmente la decisión estaba tomada al cierre de la temporada. De cara a su regreso al RCDE Stadium, afirmó con naturalidad: “Iré allá como en cualquier otro estadio, a intentar hacer el mejor partido posible y a intentar ganar”.

Aunque su fichaje por el Barcelona fue entendido como un paso lógico en su carrera profesional, en el Espanyol no ocultaron su disgusto por la marcha del canterano, y parte de la afición mostró su decepción por su destino.

Con sus palabras, Joan García quiso dejar claro que su adiós fue una decisión meditada y personal, sin olvidar el afecto hacia el club que le formó y con la intención de seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo profesional.