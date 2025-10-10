Joel Álvarez vs Vicente Luque, UFC Río: horario y dónde ver el debut del español en el peso wélter

Joel Álvarez (22-3) se presenta ante su primera prueba de fuego en el peso wélter de la UFC. El español, que ya había alcanzado el ranking del top 15 de la división del peso ligero, comienza un nuevo rumbo en una categoría más pesada, pero que sin duda encaja a la perfección.

Su rival, Vicente Luque (23-11-1), un experimentado dentro de la compañía, será la primera piedra en el camino del gijonés. Ambos poseen un gran poder de finalización, por lo que la pelea promete ser de las mejores del evento.

Y es que Joel llega a la cita con todas sus victorias a base de finalizaciones. El peleador asturiano suma siete victorias dentro de la compañía, de las cuales cinco son por KO y dos son por la vía de la sumisión.

De ganar este fin de semana, Joel Álvarez comenzaría a asomarse dentro del ranking del top 15, al mismo tiempo que la UFC le colocaría un rival más interesante para su próximo pleito. El español, que está cumpliendo las pautas del peso a la perfección y con mucha más soltura que antes (hay siete kilos de diferencia respecto a la división del peso ligero), está preparado para dar guerra en territorio hostil.

El regreso de Charles Oliveira

Además de ver a Joel Álvarez subir a una nueva división, los aficionados a las MMA podrán disfrutar del regreso de Charles Oliveira (35-11). Tres meses después de su derrota contra Ilia Topuria, el brasileño volverá a subir al octágono de la UFC para enfrentarse a Mateusz Gamrot (25-3) ante su público.

En un primer momento, el combate pactado de Charles era contra Rafael Fiziev. Sin embargo, una lesión ha cambiado los planes de la UFC a última hora, firmando al polaco.

Horario del UFC Río

La UFC llega a Río de Janeiro para dar un auténtico espectáculo. Grandes nombres completan la cartelera, por lo que la diversión está asegurada. Por un lado, la cartelera preliminar dará comienzo el sábado11 de octubre a las 23:00 h (horario español).

No obstante, habrá que esperar hasta las 01:00 h (horario español) para que de comienzo la cartelera estelar. Teniendo en cuenta este horario, y sabiendo que la pelea de Joel Álvarez es la cuarta de la cartelera principal, se espera que el combate del español comience a partir de las 02:30 h (horario español).

Dónde ver el combate de Joel Álvarez

Tal y como viene siendo habitual, el evento del UFC Río podrá seguirse en España a través de la app de Eurosport y Max, cadena que mantiene los derechos de emisión de los eventos de la organización. Para ello, es necesario contar con el paquete de deportes dentro de Max.

Cartelera completa

Cartelera Preliminar

Jafel Fliho (16-4) vs Clayton Carpenter (8-1)

Vitor Petrino (12-2) vs Thomas Petersen (10-3)

Beatriz Mesquita (5-0) vs Irina Alekseeva (5-3)

Lucas Rocha (17-2) vs Stewart Nicoll (8-1)

Valter Walker (14-1) vs Mohammed Usman (12-4)

Julia Polastri (13-5) vs Karolina Kowalkiewicz (16-9)

Luan Lacerda (12-3) vs Saimon Oliveira (18-6)

Cartelera estelar

Charles Oliveira (35-11-1) vs Mateusz Gamrot (25-3)

Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs Montel Jackson (15-2)

Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Álvarez (22-3)

Jonathan Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Offi (12-4-1)

Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)