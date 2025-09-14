"Joy", "Okofen" y "Mirfak", líderes tras la segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

La segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster tuvo unas condiciones excepcionales de navegación con viento entablado de unos 11 nudos de media y cielos claros que permitieron completar el programa previsto para las siete clases que compiten en Sanxenxo. Casi 200 embarcaciones de 11 países desplegaron sus velas en la ría de Pontevedra.

Tras un aplazamiento en tierra que se prolongó hasta las 12:45 horas, el Comité de Regatas indicó a la flota de 6 Metros –entre la que se encontraba el Rey Emérito– que se dirigiese al campo de regatas. La primera prueba del día, tercera del campeonato, comenzó con viento estable del suroeste y una intensidad de 10-11 nudos. La regata fue muy reñida y, aunque el "Alibabá II" de Miguel Lago lideró durante la primera mitad del recorrido, finalmente fue "Joy", de José Ignacio del Toro, quien se llevó la victoria. La segunda manga estuvo marcada por las salidas prematuras de las tripulaciones de "Bribón" (que navega a bordo del "Erica"), "Titia" (a bordo del "Acacia") y "Alibabá II", que tuvieron que penalizar antes de volver a entrar en competición. Pese a ello, el equipo del "Titia", liderado por Mauricio Sánchez-Bella, protagonizó una gran remontada que le permitió finalizar en segunda posición.

Con sus dos triunfos de la jornada, "Joy" se colocó al frente de la general del Trofeo Diputación de Pontevedra, desbancando a "Alibabá II", ahora segundo a cinco puntos. La tripulación del "Titia" ascendió a la tercera plaza provisional, a un punto de los segundos, mientras que "Bribón" se mantiene cuarto.

La flota de monotipos Mahou J80 fue, junto con la de ABANCA Optimist, la que más pruebas completó con tres. "Okofen", del experimentado regatista vigués Javier de la Gándara, se colocó al frente de la general con tres mangas disputadas y dos victorias parciales. "Les Roches Solgreen", con el grancanario Javier Padrón a la caña, es segundo tras ir de menos a más: tercero en la primera, segundo en la segunda y victoria en la última del día. Cierra este primer podio provisional el "Cactus Digital-Petrilla" de Jaime Barreiro, del CN Portonovo.

Los cruceros de la clase ORC 0-4 Trofeo Xacobeo completaron dos nuevas pruebas entre Ons y A Lanzada. "Mirfak", patroneado por Diego López, fue el claro dominador de la jornada en una flota que lucha también por el Trofeo Presidente de la Xunta. Los del CNR Ferrol ganaron las dos regatas del día y encabezan la clasificación provisional. "Urbapaz", de José Francisco Edreira, firmó un segundo y un quinto que lo sitúan en la segunda plaza, mientras que "Golfiño", de José Naya y representante del CN Ría de Ares, completa el podio gracias a dos cuartos puestos.