El "Joy" repite triunfo en el último ensayo para el "Bribón" antes del Mundial de 6 metros

El "Joy" de Nacho del Toro y Pedro Romero cumplió los pronósticos y se proclamó campeón de la clase 6 metros del Trofeo Diputación de Pontevedra, donde el "Bribón", con el rey Juan Carlos a la caña, y el "Titia" tuvieron su último ensayo con vistas al Mundial que se disputará en Estados Unidos.

El Barco del Náutico de Portosín se adjudicó la clasificación general con cuatro puntos de ventaja tras ganar la segunda regata del día y última del campeonato. El "Alibabá II" se llevó la primera manga gracias a una gran remontada, mientras que el "Acacia", con Mauricio Sánchez-Bella y la tripulación del "Titia", fue tercero. Por su parte, el "Bribón", vigente campeón mundial de la clase, firmó dos cuartos puestos y concluyó en la misma posición en la general.

Tras la regata, el rey emérito recibió la placa de vencedor de la Liga Española de metros 2024, ya que el acto no pudo celebrarse el pasado año a causa de la situación provocada por la DANA.

En la ceremonia de entrega de premios participaron, además del padre de Felipe VI, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el presidente del RCNS, Pedro Campos; y representantes de las empresas El Corte Inglés y ABANCA, entre otras autoridades.

Tras tres días de competición, los vencedores de la décima edición de la Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster fueron: "Joy" en 6 Metros, "Okofen" en Mahou J80, "Mirfak" en ORC 0-4, "Saplicco Quinta Lamosa" en ORC Open, "Cassandra" en Volvo Balpersa Veteranos, los portugueses Pedro Firmeza y Sarah Pacheco en Optimist y el equipo de Alejandro Ameneiro en Vela Adaptada.