Klopp amenaza con retirar al Liverpool de la Carabao Cup

Después del brillante partido entre Liverpool y Arsenal, que acabó con el increíble resultado de 5-5 y con el fallo de Dani Ceballos en la tanda de penaltis que dio el pase a los reds, el entrenador del actual campeón de Europa, Jurgen Klopp se mostró muy crítico con el calendario.

"Si no encuentran un horario para nosotros, un horario decente, no a las 3 de la mañana del día de Navidad, no jugaremos. Si no encuentran esa fecha, entonces no podremos jugar la próxima ronda"

La siguiente ronda a la que se refiere Klopp son los cuartos de final ante el Aston Villa, fase que está programada para el fin de semana del 16-17 de diciembre. El día 18 los reds debutan en Qatar en el Mundial de Clubes cuya final se disputará el día 21.