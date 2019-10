La baja que complica la alineación de Valverde en la Champions ante el Inter

Un problema de última hora para Valverde ante el partido de esta noche ante el Inter en el Camp Nou, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. Júnior Firpo sufre unas molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha y no podrá jugar. Como Jordi Alba también está lesionado, el entrenador azulgrana tendrá que improvisar un lateral izquierdo. El puesto será para Sergi Roberto o Semedo, que estarán obligados a jugar a pie cambiado.

Pero la gran duda en el once del equipo español es saber si Messi va a ser titular o no, una vez que entró en la convocatoria. Hasta una hora antes del partido, a las 20:00 aproximadamente, no se sabrá. Después de empatar la primera jornada ante el Borussia, con muchos apuros, el Barça debe ser fuerte en casa para no complicarse el pase a octavos de la Champions.