Fernando Alonso ha estado contestando preguntas de internautas y ha sido muy claro cuando le han preguntado por un posible regreso a la Fórmula Uno

"No está en mi cabeza, de momento", dice el piloto español, que por tanto no cierra la puerta de manera definitiva a su regreso, aunque sí que deja claro que ni lo está pensando y que si regresa, no va a ser ahora.