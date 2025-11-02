El lado más oscuro del deporte: de atletas de élite a la prostitución y el porno

La vida del ex madridista Antonio Cassano habría dado un giro de 180 grados de haber aceptado la estrambótica oferta del legendario actor porno y productor, Rocco Siffredi, para rodar una película “triple X”. Otro ex futbolista del Real Madrid, Cristian Karembeu, también confesaba en una entrevista que de no ser jugador le habría gustado ser “médico o actor porno”. En ambos casos, no se hizo realidad su incursión en el cine erótico.

Sin embargo, otros futbolistas profesionales, acuciados por las lesiones, arruinados o sobrepasados por la presión que rodea al deporte rey, sí encontraron una salida en el mercado del sexo. Una caída a los infiernos que no solo ha afectado al futbol sino a muchos atletas de élite han sufrido en sus propias carnes la cara más oscura del deporte.

¿Cómo una atletas aplaudidas y respetadas puede convertirse de la noche a la mañana en prostitutas de lujo? ¿Cómo pueden pasar del podio a las cintas porno? La ruina -a veces provocada por su propia familia- la depresión o el entorno son la causa por la que deportistas de élite acaben inmersas en el lado oscuro.

Suzy Favor Hamilton o Florica Leonida son dos de los casos más dramáticos que se conocen pero no son las únicas. Otras muchas se vieron atrapadas en el mundo de porno y hoy en día la venta de material erótico en “OnlyFans” se ha convertido en una suculenta fuentes de ingresos para muchos famosos, incluidas deportistas.

El drama de Suzy Favor

Su imagen era casi impecable: atlética y guapa, una ex estrella del atletismo que compitió en tres Juegos Olímpicos. Tan brillante y saludable que Disneyland la contrató para dar charlas y se crearon premios de atletismo universitario en su honor.

Suzy Favor Hamilton era una de las estrellas del atletismo en los Estados Unidos. Representó con orgullo y éxito a su país durante tres juegos olímpicos consecutivos -1992,1996 y 2000-, cosechando hasta siete medallas en los 1.500 metros lisos. Sin embargo, su última carrera en Sidney resultó traumática para ella por culpa de un traspiés que echó al traste su sueño.

Aunque durante años fue todo un ejemplo nacional de superación, en esta ocasión no supo levantarse y seguir adelante. Debido a su trastorno de bipolaridad y los medicamentos que debía tomar, se vio empujada a abandonar su pasión por el deporte y dar un giro a su vida. Asegura en su libro autobiográfico, Fast Girl, que el tratamiento que seguía tuvo como efecto secundario un aumento desmesurado de su deseo sexual: “Me sentí atraída por la prostitución, ya que me dio mecanismos de supervivencia cuando viví momentos muy difíciles”, asegura.

Bajo el sobrenombre de Kelly Luny, consiguió convertirse en una de las mejores acompañantes y su caché se situó en los 600 dólares por hora. Un “escape”, según sus palabras, que era en realidad una forma de enmascarar un sueño americano trastornado, una tragedia de la vida real que socava el mito de que el éxito, la riqueza y la fama son un camino seguro hacia la felicidad. “Era una completa adicta al sexo. Mi voluntad de ser la mejor en la pista fue reemplazada por mi deseo de ser la mejor en la cama”, confiesa.

“No espero que la gente lo entienda”, dijo Favor Hamilton en una ráfaga frenética de tuits después de que trascendieran los detalles sobre su vida secreta. “Pero las razones para hacer esto tenían sentido para mí en ese momento y estaban muy relacionadas con la depresión”.

Stanley Teitelbaum, un sicólogo que escribió el libro “Athletes Who Indulge Their Dark Side” (Atletas que se entregan a su lado oscuro) afirmó que su situación es fácil de entender. Después de retirarse, y pasar la mayor parte de su vida tratando de vivir de acuerdo con un cierto ideal y con la adrenalina que proporcionan las competiciones, la vida del día a día en el mundo corriente puede parecer aburrida y arrastrarlas a buscar el riesgo.

Su nueva vida fue destapada por los medios de comunicación en 2012 y la vergüenza le llevó incluso a plantearse el suicido como una vía de escape a su particular infierno finalmente optó por contar su dramática historia en un libro.

Florica Leonida

Florica Leonida, ex gimnasta rumana de alto nivel dejó la competición deportiva en 2007 y su vida dio un giro radical. Con 25 años, pasó a ejercer la prostitución de lujo en Alemania, adonde se trasladó, supuestamente, a trabajar en un gimnasio, según desvelada el 2012 el diario alemán Bild Zeitung.

La historia es un drama en toda regla. Leonida participó en campeonatos varios durante su época como deportista. Llegó a ganar un un oro en la prueba de barra de los Europeos de Gimnasia Junior del año 2002 y fue campeona del mundo por equipos en 2003. Su carrera terminó en 2007, pero su retiro dista mucho de haber sido dorado.

La atleta tenía engañada a su familia a la que le había dicho que trabajaba como preparadora de gimnastas. Sin embargo, la realidad era y es muy diferente. Alguien vio sus fotografías en un catálogo alemán de venta de servicios relacionados con el sexo, en el que la gimnasta era descrita como “muy atlética” y un “parque de diversión erótica”, y la reconoció, descubriendo su secreto.

Los medios rumanos se hicieron eco de la noticia rápidamente y ésta llegó a los oídos de la familia de la ex gimnasta, que aseguraron sentirse muy avergonzados hasta el punto de abandonar el país. Los medios rumanos contaron entonces que la ex gimnasta pasó por graves dificultades económicas cuando llegó a la ciudad alemana de Ingolstadt en 2008 (la echaron de la casa donde vivía por falta de pago) y que eso la indujo a dedicarse a la prostitución para ganarse la vida. Al parecer, estaba tan apurada que no tuvo más remedio que aceptar una oferta para trabajar en un burdel donde estaba empleado un exnovio suyo, comenzando así su primera actividad en el mundo de la prostitución.

El porno como salida

El mundo de la pornografía se convirtió también en la salida desesperada de conocidas deportistas. Uno de los casos más famosos es de Verona van de Leur, ex gimnasta profesional, que contó lo difícil que fue su vida tras su retiro de la gimnasia y cómo encontró en la industria del cine para adultos una forma de ganarse la vida tras ser abandonada e incluso demandada por su propia familia.

En 2002, Holanda tenía una de las gimnastas artísticas más importantes del mundo, con un nivel competitivo alto y sobre todo, con un futuro prometedor; esa atleta era Verona van de Leur, una joven holandesa que en dicho año llegó a la cima de su carrera al obtener un subcampeonato mundial de la disciplina y ganar una medalla de plata en el Campeonato de Europa de Gimnasia Artística; en total ese año obtuvo cinco medallas en competencias.

Pero así como su carrera tocó el cielo a temprana edad, se derrumbó al siguiente año; en el 2003, justo después de haber conseguido sus más grandes logros deportivos, la atleta cayó en un agujero de múltiples lesiones durante cinco años, las cuales la llevaron a retirarse de la gimnasia artística.

A los 22 años de edad, Verona van de Leur dejaba la gimnasia y empezaba la pesadilla. Descubrió que a sus padres no les importaba en lo más mínimo, solo querían el dinero que ella producía mediante la gimnasia. Su padre manejaba sus ganancias económicas y descubrió que sus ahorros se habían esfumado. Demandó a sus propios padres al darse cuenta que su progenitor había retirado 9 mil euros de su cuenta bancaria.

La última vez que la holandesa vio a sus familiares fue en un tribunal. La corte determinó que se le pagaran 1.300 euros y además tuvo que abandonar la casa familiar. Verona pasó años muy difíciles hasta 2011, pero gracias a su físico pudo introducirse en el mundo del cine para adultos. En 2020 tuvo su gran auge con la pandemia, ya que tras retirarse del mundo XXX, la actriz abrió su propio canal en, Only-Fans, donde genera su propio contenido erótico y con ganancias considerables.

Otras siguieron sus pasos en el cine porno como la futbolista Eva Roob, que -bajo el seudónimo de Samira Summer- bailaba desnuda en locales y hacía sesiones de fotos X o la Famosísima luchadora de Wrestling en la década de los años de 90, Chyna Laurer. Tras bajarse del ring, probó fortuna en el cine porno y llegó a rodar seis películas. Tuvo un final trágico tras fallecer con 46 años debido a una sobredosis de medicamentos.]]

El “boom” de onlyfans

En la actualidad, la web de contenidos eróticos ha proporcionado una nueva vía a las atletas que evitan así caer en el oscuro mundo de la prostitución. El pasado mes de enero, la tenista australiana Angelina Graovac anunciaba que había tenido que optar por abrir una cuenta en la red social OnlyFans y así salvar su carrera. La deportista confesaba que necesitó recurrir a la red de contenido para adultos para costear los gastos que incluyen viajes, entrenamientos y equipo. Sin embargo, no es la única deportista que se ha lanzado a la venta de material para adultos para poder sobrevivir, especialmente con la crisis del Covid. Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. Las hermanas surfistas Ellie-Jean y Holly-Daze Coffey, la piloto Renee Gracie, la futbolista Madelene Wrighto la gimnasta estadounidense Erica Fontaine arrasan en esta controvertida red social.

Sin embargo, la incursión en esta red de contenido para adultos no siempre sale gratis. Este es el caso del palista británico Kurts Adams que ha recibido una prohibición de dos años sin competir ni entrenar por publicar un vídeo con sexo explícito en un avión. con anterioridad, ya había sido expulsado del Programa de Clase Mundial de Paddle UK, que le paga más de 19.000 euros al año por sus contenidos en Onlyfans.]]