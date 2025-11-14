El lago de la Casa de Campo acoge este domingo el 34 Trofeo Villa de Madrid de Remo, en el que participan 55 deportistas en representación de seis clubes madrileños, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La prueba está organizada por la Federación Madrileña de Remo y el Club Madrid Velocidad y se mantiene como una de las de mayor tradición dentro del calendario nacional. Se celebrará entre las 9:30 y las 11:30 horas en las categorías masculinas y femeninas de alevín, infantil, cadete, absoluta y veterana.

Además se disputará una prueba en categoría absoluta mixta, cuyos equipos estarán formados por dos deportistas femeninas y dos masculinos, sobre una distancia de 1.000 metros. En las categorías de alevín, infantil y cadete, las pruebas se realizarán en barcos individuales, tipo yoleta o skiff, en la distancia de 250 metros.

Las categorías absoluta y veterana competirán en la modalidad de yola 4 con timonel, con un recorrido de 1.000 metros. Este trofeo de remo cuenta con la designación 'Villa de Madrid' que el Ayuntamiento otorga históricamente a aquellos premios y competiciones que "elevan el prestigio de la ciudad y de su deporte".