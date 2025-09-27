Los 2 equipos que amenazan la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

En su primera temporada en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez se puso en el escaparate, tanto es así que el Liverpool intentó hacerse con sus servicios el pasado verano. Si bien el conjunto inglés ha pagado al Newcastle150 millones de euros por Alexander Isak y 95 millones al Eintracht por Hugo Ekitiké, no ha renunciado al fichaje del argentino. Tampoco el Barcelona, que ve al delantero de 25 años como el recambio ideal de Robert Lewandowski.

Así lo aseguraba Daily Mirror tras el último tropiezo del Atlético de Madrid ante el Real Mallorca, equipo contra el que el cuadro colchonero no pudo pasar del empate. En dicho encuentro Julián Álvarez se mostró enfadado tras ser destituido, aunque tras reivindicarse frente al Rayo Vallecano con tres goles, negó que su malestar fuera con Diego Simeone. “Me enfadé conmigo mismo”, afirmó.

La predilección de Julián Álvarez por el Barcelona

Ha sido una semana convulsa para Julián Álvarez, y es que su primer entrenador, Hugo Rafael Varas, dijo en una entrevista para el diario AS que estaba “incómodo” en el Atlético de Madrid y que querría fichar por el Barcelona. “No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el 9 de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho el equipo para que Julián sea el 9 que hacía goles en River”, declaró.

“Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o el mismo”, agregó Hugo Rafael Varas, que no ve posible la continuidad de ambos en el Atlético de Madrid.

Además, el primer entrenador de Julián Álvarez reveló el deseo del futbolista de jugar en el Barcelona: “Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona. A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid”.