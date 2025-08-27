Los 2 fichajes que el Villarreal va a cerrar por 10,5 millones

El guardameta español Arnau Tenas ya está en Villarreal, para formalizar y cerrar su fichaje por el equipo castellonense para las próximas cuatro temporadas, mientras que el extremo internacional español Yeremy Pino ultima su salida al Crystal Palace, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes.

El portero llegó a primera hora de este miércoles a la Ciudad Deportiva del Villarreal, después de que este martes se cerrara un acuerdo por 2,5 millones por su traspaso con el PSG.

A lo largo del día se cerrarán los trámites finales, por lo que se espera que hoy se anuncie oficialmente su fichaje y que se incorpore a los entrenamientos este jueves.

Además de a Arnau Tenas el Villarreal va a fichar a Oluwaseyi

Esta no va a ser la única incorporación que pueda darse en el Villarreal, ya que también se espera la llegada del delantero canadiense Tani Oluwaseyi, quien firmará por las próximas cinco temporadas, tras haber acordado el club castellonense y el Minnesota United su traspaso por 8 millones de euros.

Además, en las próximas horas, el Villarreal podría anunciar la salida del extremo canario Yeremy Pino al Crystal Palace inglés, ya que ambos clubes tienen un acuerdo firmado, al que sólo faltarían los trámites finales para hacer público el fichaje.