Sergio González podría ser el sustituto de Álvaro Cervera en el Cádiz

El equipo andaluz está en puestos de descenso y reforzándose de cara al segundo tramo de la temporada. De momento el Cádiz ya ha anunciado el fichaje de Fede San Emeterio y está cerca de alcanzar un acuerdo con el Betis para acoger en sus filas, en calidad de cedido a Rober. Además, el conjunto cadista podría buscar un nuevo revulsivo prescindiendo de los servicios de Álvaro Cervera y apostando en su lugar Sergio González.

Así lo asegura Radio MARCA, que señala que Sergio González es el favorito para tomar el relevo de Álvaro Cervera si el Cádiz termina apostando por un cambio en su banquillo. “Creo que todo tiene un principio y un final, y lo que hay que saber es llevarlo. Más allá de ser entrenador o no, hay que saber el día de mañana que estuviste en un sitio, en una ciudad y en un club en el que te trataron de maravilla y que guardas un recuerdo enorme. No te puedes hacer eterno en ningún sitio porque eso no es bueno para el club ni para mí ni para nadie”, decía Álvaro Cervera recientemente no descartando su salida del equipo andaluz.

“Pensar en la vida después de entrenar al Cádiz. Sé que algún día tendrá que pasar. Y al Cádiz le sucederá igual, seguirá su camino cuando yo no esté. Seré parte del recuerdo y el Cádiz será para mí también una vivencia inolvidable”, añadió.

Sergio González vería con buenos ojos hacerse cargo del Cádiz

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Sergio González rechazó ser el sustituto de Asier Garitano en el Leganés a la espera de una oferta para volver a entrenar en Primera División. Sin equipo desde que el pasado verano descendiese con el Real Valladolid, el técnico catalán vería con buenos ojos tomar las riendas del Cádiz.