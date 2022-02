Raúl Bravo ficha por un nuevo equipo español a sus 40 años

El que fuera ex del Real Madrid, que pasó también por otros equipos españoles como el Numancia, el Rayo Vallecano y el Córdoba, probará fortuna en un club de la Segunda Regional de la Comunidad Valenciana. Si bien el pasado mes de agosto fichó por el Pego, de la Primera Regional de la Comunidad Valenciana, ahora, a los 40 años, Raúl Bravo ha recalado en el Beniopa de su Gandía natal.

El defensor llegó a ser internacional absoluto 14 veces con la Selección, con la que llegó a participar en la Eurocopa de Portugal en 2004. Raúl Bravo fue detenido hace tres años como uno de los cabecilla de la Operación Oikos. Pese a ello, tras su salida de la cárcel ha retomado su carrera en las categorías inferiores del fútbol valenciano.

Raúl Bravo y el tiroteo a Kovacevic

Raúl Bravo también fue acusado de estar tras el tiroteo sufrido por Darko Kovacevic, ex de la Real Sociedad, algo de lo que habló él mismo: “Estoy en shock con lo que se está diciendo, se está montando una película. Cuando ves la noticia, a mí me avisaron que había salido en Serbia, luego en Grecia y cogió fuerza en España. Me veo en letras: mandando asesinar. Es como una serie de Netflix”.

“Kovacevic era mi compañero de habitación en el Olympiakos, es tal barbaridad lo que están diciendo; él me ha llamado sintiendo lo que se está diciendo. Tengo buena relación con Kovacevic, no hablamos todos los días pero tenemos buena relación y no tenemos ningún negocio ni nada juntos”, añadió al respecto.