El ‘ingeniero’ denuncia las humillaciones que vivió en El Chiringuito

Tal y como se mostró en el programa que dirige y presenta Josep Pedrerol, Pedro Sáez ha demostrado no tener pelos en la lengua. Tras su salida de El Chiringuito, el ‘ingeniero’, no ha dudado en denunciar las humillaciones y los malos tratos que vivió.

Sobre las salidas de Fermín Canas, Manolo Salvanés y Borja Velasco, Pedro Sáez comentó en su canal de Twitch: “A la gente de redes se les trataba mal y a los redactores se les trataba mejor. Si te tratan mal te acabas cansando. Es cierto que se marcharon amistosamente, pero yo me habría ido antes”.

El ‘ingeniero’, que llegó a contar que fue despedido por negarse a trabajar doce horas, dijo en esta ocasión que su salida también estuvo ocasionada por un episodio que vivió con Pedrerol: “Falló un programa del directo porque se le fue la cámara un segundo a una persona, y en ese segundo salió del despacho Josep Pedrerol como una locomotora pidiendo a gritos soluciones”.

“Nunca lo había visto así, y no voy a reproducir todo lo que dijo. Pensé que no tenía ninguna necesidad de ponerse a gritar. Hay gente que lo aguanta, pero no es mi caso”, añadió Pedro Saez.

Así intentan humillar en El Chiringuito según el ‘ingeniero’

El ‘ingeniero’ también acusó a sus excompañeros de El Chiringuito de intentar humillar: “Cuando intentan humillar a alguien, lo hacen por el grupo de WhatsApp, es como la plaza de un pueblo, no es normal... Son valientes con un móvil, pero a la cara te dicen muy poca cosa”.

Por último, Pedro Saez reveló cuánto cobraba en El Chiringuito: “De becario 600 euros. Y ya con contrato, depende de los días efectivos, cobras más o menos. Yo he llegado a cobrar unos 1.800, el pico ha sido ese. Está muy bien, se cobra muy bien, la verdad”.