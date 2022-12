Luis de la Fuente elige al que será el recambio de Busquets

La llegada de Luis de la Fuente a la Selección en sustitución de Luis Enrique conllevará cambios aunque no drásticos. Y es que el riojano ha reconocido que mantendrá gran parte del bloque de futbolistas que han representado a España en el Mundial de Qatar. El que ha decidido no seguir es Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, aunque Luis de la Fuente tiene claro quién debe ser su recambio en la Selección.

“Busquets me llamó y traté de convencerle para que siguiera, pero ya había tomado su decisión y hay que respetarle. Pero hay que reconocer que Busquets ha sido el mejor pivote defensivo que se ha visto y su legado es impresionante. Es un orgullo para todos su trayectoria en la Selección y le deseo mucha suerte. Me hubiera gustado contar con él, pero no será posible”, reconocía Luis de la Fuente en una entrevista en AS.

El recambio de Sergio Busquets será Rodri, del Manchester City. Y es que, a diferencia de Luis Enrique, Luis de la Fuente piensa en él como centrocampista y no como central. “Yo a Rodri le veo de mediocentro. Conmigo siempre ha jugado de pivote. Es verdad que de central también lo ha hecho bien e igual para algún partido se le puede utilizar. Pero yo busco y quiero la especialización y para mí Rodri es mediocentro. Desde que estaba en los juveniles del Villarreal viene conmigo en la posición de pivote”, manifestó el riojano.

Las otras alternativas de Luis de la Fuente a Busquets

“Me sigue gustando el doble pivote, y lo más importante es que tenemos futbolistas para hacerlo. Ahí están Mikel Merino, Fabián, Zubimendi, Ceballos, Rodri... gente muy buena para jugar de esa manera”, agregó Luis de la Fuente ampliando el abanico de candidatos a relevar a Sergio Busquets en la Selección.