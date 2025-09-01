Adriá Pedrosa tiene nuevo equipo en LaLiga

El Elche ha logrado la cesión del lateral catalán del Sevilla, Adriá Pedrosa, para la presente temporada, según ha informado este lunes la entidad ilicitana.

El jugador catalán, de 27 años, llega al club ilicitano con una opción de compra y se convierte en el décimo segundo refuerzo del equipo que entrena Eder Sarabia para el presente campeonato.

Adriá Pedrosa se formó en la cantera del Espanyol, de donde pasó hace tres temporadas al Sevilla, club en el que ha ido perdiendo protagonismo.

Esta temporada, el lateral solo participó con equipo sevillista los últimos cinco minutos que disputó en la segunda jornada ante el Getafe.

Curiosamente, el próximo partido del Elche tras el parón de las selecciones será ante el Sevilla, el exequipo de Pedrosa, en el Sánchez Pizjuán.

El anuncio de la llegada del lateral catalán se produce apenas unas horas después de que el Elche haya confirmado la salida de la plantilla de Jairo izquierdo, jugador que ocupa su misma posición.