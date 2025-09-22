El agente de Xavi Simons explica por qué no fichó por el Chelsea

El que fuera canterano del Barcelona, Xavi Simons, fue traspasado por el Leipzigal Tottenham el pasado verano por 65 millones de euros. Sobre por qué se decantó por el conjunto inglés y no por el Chelsea, que también intentó hacerse con sus servicios, ha sido preguntado su agente, Ali Barat.

“Tanto el Tottenham como el Chelsea son clubes fantásticos con proyectos sólidos, y hubo un interés real por ambas partes. Pero el Chelsea siempre fue claro con nosotros; tenían ciertas limitaciones que dificultaban avanzar en las negociaciones. Así que, cuando comenzaron las conversaciones con el Tottenham, quedó claro que este sería un proyecto perfecto para Xavi”, explicó el agente de Xavi Simons en Sky Sports.

Xavi Simons ha firmado un contrato a largo plazo con el Tottenham

Xavi Simons, de 22 años, firmó este verano “un contrato a largo plazo” con el Tottenham. “Estoy muy contento. Llevo mucho tiempo soñando con esto”, expresó el neerlandés, que es internacional con su selección.

“Es un gran club y cuando conocí al entrenador supe inmediatamente que este era el lugar adecuado para mí. Aportaré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible para ganar, por el equipo y también por la afición”, añadió Xavi Simons en su presentación con el Tottenham.

“Es una gran incorporación al equipo”, indicó, por su parte, Thomas Frank. “Es todavía joven, pero ya tiene una buena experiencia y en los últimos años ha jugado muchos partidos al más alto nivel”, continuó el entrenador del Tottenham.

“Ha demostrado su capacidad para marcar goles y dar asistencias, tanto de mediapunta como de extremo izquierdo. Además, tiene un gran ojo para sus compañeros a la hora de descifrar defensas, y sé que llegará y formará parte de un buen equipo que ya está trabajando duro”, concluyó.