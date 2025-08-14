Albiol culpa a Marcelino de su salida del Villarreal y desvela dónde quiere jugar

Raúl Albiol, sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Villarreal, quiere seguir jugando a sus 39 años. Así lo ha dejado claro en una entrevista en la que ha culpado a Marcelino García Toral, de su salida del club de Castellón, con el que jugó su último partido el pasado mes de diciembre ante el Leganés.

“Quiero dejar algo claro desde el principio: no fue por una lesión ni por ningún problema físico. Estuve bien y estoy bien. Después de toda la primera mitad de temporada como titular, el entrenador me dijo que no jugaría más. Y no por mi rendimiento, sino por motivos personales. No hubo motivos deportivos ni físicos. Por eso quiero seguir”, expresó Raúl Albiol en Corriere dello Sport.

Albiol quiere una oportunidad en Italia

A Raúl Albiol, que tras su paso por el Real Madrid defendió los colores del Nápoles desde 2013 hasta 2019, le gustaría tener una nueva oportunidad en Italia. “La idea es seguir jugando. El sueño es hacerlo en Italia. Nunca, nunca, nunca pensé en retirarme. Sigo siendo competitivo. Es sólo que mi contrato con el Villarreal ha expirado y ahora estoy esperando. Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar nuestra carrera en Italia. Lo pasamos genial en Nápoles, es un país muy parecido a España. Siempre tenemos las puertas abiertas a Italia. ¿Y sabes qué? Todos queremos irnos allí juntos”, concluyó el defensor, que el próximo 4 de septiembre cumplirá 40 años. ¿Recogerá algún equipo italiano el guante de Raúl Albiol?