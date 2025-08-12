Álvaro Morata ficha por un nuevo equipo

El español Álvaro Morata, capitán de la selección española, completó este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su compatriota y excompañero Cesc Fábregas.

El delantero aparece ya como inscrito en la Serie A en calidad de cedido desde el Milan al Como, antes incluso de que ambos clubes implicados anuncien el acuerdo de manera oficial.

En la complicada operación de mercado intervinieron 4 actores, pues además del propio jugador y del Como, participaron tanto el Milan en calidad de propietario y el Galatasaray como club que tenía la cesión del jugador hasta 2026.

El club turco anunció al rescisión del contrato del español y Álvaro Morata, después de despedirse de la afición, atizó a la directiva del Galatasaray por su falta de palabra. "Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron. Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo (la cifra publicada no es exacta)", afirmó en redes sociales.

Álvaro Morata llega a un Como con mucha presencia española pese a la retirada de Pepe Reina, pues Sergi Roberto, Álex Valle, Iván Azón, Alberto Moreno y los recién llegados Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón forman parte del equipo. Además de Cesc Fàbregas, con el que coincidió tanto en la selección como en el Chelsea.

El delantero, que ya militó en la Juventus y en el Milan, donde en esta última campaña anotó 6 tantos, vuelve a la Serie A tras apenas 6 meses en el fútbol turco.

La llegada de Álvaro Morata confirma la tendencia reformadora de los 'lariani' y su intención de combinar la juventud con la veteranía y experiencia que pueden aportar jugadores como el madrileño, algo que el club buscó en su día con los fichajes de Raphael Varane, Dele Alli o el propio Pepe Reina.

La pasada temporada, el Como 1907 superó todas las expectativas en su regreso a la élite tras 21 años. Finalizó décimo y brindó, bajo el liderazgo del argentino Nico Paz en el campo y de Cesc Fàbregas en el banquillo, uno de los estilos más ofensivos y vistosos de toda la Serie A que ahora pretende convertir en arma para alcanzar los puestos europeos.