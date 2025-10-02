Álvaro Rodríguez deja claro a España con qué selección quiere jugar

Pese a haber nacido en Palamós, Álvaro Rodríguez no contempla la opción de jugar con España. El que fuera delantero del Real Madrid, que fichó este verano por el Elche, ha sido internacional con Uruguay en sus categorías inferiores y sueña con estar con dicha selección en el próximo Mundial.

“Trabajo para que llegue el fin de semana y hacer un buen partido, pero ese puntito de la selección siempre está ahí”, dijo ante los medios un Álvaro Rodríguez que precisó que la posible llamada de la selección no es algo en lo que esté pensando continuamente “porque eso te agota”.

Álvaro Rodríguez aseguró estar “muy feliz” en el Elche y destacó el buen momento que vive el equipo ilicitano, cuarto clasificado e invicto en la competición. “Esperamos que siga así”, añadió el atacante, que desveló que lo que más le sedujo de la propuesta del Elche no fue el modelo de juego, sino “la confianza que transmite el club”.

“El modelo me encanta, pero eso no es una prioridad para mí. Lo importante es lo humano. Cuando ves un grupo y un club así es complicado irse a otro lado”, argumentó el hispano-uruguayo.

La sequía de Álvaro Rodríguez

Álvaro Rodríguez aún no ha logrado marcar con el Elche, al contrario que sus compañeros de delantera, André da Silva y Rafa Mir, que suman tres tantos en el campeonato.

“No me obsesiona, en absoluto. Soy un jugador de equipo, como si mis compañeros marcan 15 goles más. Yo compito conmigo mismo y estoy seguro de que el gol llegará”, finalizó.