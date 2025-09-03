Amenazan la continuidad de Claudio Giráldez al frente del banquillo del Celta

El Celta de Vigo ha pasado de luchar por la permanencia a clasificarse para la Europa League con Claudio Giráldez en su banquillo. Es por ello por lo que el técnico de 47 años ya suena como posible recambio de Erik ten Hag al frente del Bayer Leverkusen.

Así lo aseguran medios como MARCA y ESPN, que señalan que Fernando Carro, CEO del conjunto alemán, ya apostó en su día por Xabi Alonso para su banquillo. El Bayer Leverkusen ve en Claudio Giráldez un perfil similar y podría amenazar su continuidad en el Celta de Vigo. No obstante, Fernando Carro valora otras alternativas como Domenico Tedesco, Marco Rose, Edin Terzic, Thiago Motta o Paulo Fonseca.

Además, el CEO de Bayer Leverkusen tiene a otro entrenador español como candidato a relevar a Erik ten Hag. Se trata de Raúl González Blanco, sin equipo desde que el pasado verano decidiese abandonar el Castilla. Así pues, tanto el exfutbolista del Real Madrid como Claudio Giráldez son los técnicos españoles con opciones de convertirse en el próximo entrenador del Bayer Leverkusen.

Claudio Giráldez o Raúl: ¿Quién relevará a Ten Hag?

El Bayer Leverkusen anunció este lunes la destitución del entrenador neerlandés Erik ten Hag, que fichó el pasado mayo en sustitución del español Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid.

"El Bayer 04 Leverkusen ha despedido al entrenador Erik ten Hag con efecto inmediato. Así lo ha decidido el Comité de Accionistas, órgano supervisor del club, por recomendación de la dirección del Bayer 04. El cuerpo técnico asistente se hará cargo provisionalmente de los entrenamientos", indicó en su anuncio el club germano.

En su comunicado Simon Rolfes, director general deportivo, admite que "no ha sido una decisión fácil. Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso".

"Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en su desarrollo con una nueva configuración", apuntó.