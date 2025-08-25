Ancelotti explica por qué no ha convocado a Vinícius con Brasil

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, llamó este lunes a varios jugadores primerizos y dejó fuera a Neymar, Vinícius y Rodrygo de la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de Brasil en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, contra Chile y Bolivia en septiembre próximo.

"La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal", afirmó el entrenador italiano al explicar las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última.

Carlo Ancelotti explicó que Vinícius y Rodrygo fueron excluidos porque ya los conoce muy bien y Neymar, por la nueva lesión que sufrió.

Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial del próximo año, el técnico italiano prefirió llamar para los dos próximos partidos a jugadores que nunca habían sido convocados o que tuvieron pocas oportunidades, para observarlos y probarlos de cara al equipo que montará para la competición en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras los partidos de septiembre, Carlo Ancelotti ya podrá comenzar a formar el equipo que disputará el Mundial en las cuatro ventanas que tendrá para amistosos antes de la competición, la primera en octubre de este mismo año y en la que Brasil se medirá a Japón y Corea del Sur.

Por ese motivo, la lista de convocados anunciada este lunes incluye a varios futbolistas que nunca habían sido llamados para la selección, como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño.

Entre las sorpresas, destaca el regreso del centrocampista Lucas Paquetá, que no era convocado desde que comenzaron las investigaciones por supuesta complicidad con una red que promovía fraudes en apuestas deportivas.

La otra razón por la que Ancelotti no ha convocado a Vinícius con Brasil

La ausencia de Vinícius se debe también a que tiene que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, por lo que solo estaría disponible para el partido con Bolivia.

Neymar, que no juega con Brasil desde octubre de 2023 por diversas lesiones, está bajo tratamiento intensivo porque sufre un edema en una pierna.

En sus dos últimos compromisos de las eliminatorias, la Canarinha recibirá a Chile el 4 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto.

Brasil garantizó matemáticamente su clasificación al Mundial en junio pasado tras la victoria sobre Paraguay en São Paulo, con Carlo Ancelotti ya al frente del equipo.

Brasil es el tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que secunda al líder, Argentina, y tiene mejor saldo de goles.

La convocatoria de Ancelotti

Porteros: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al Nassr/SAU) y Hugo Souza (Corintians).

Defensas: Alexandro Ribeiro (Lille/FRA), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco/FRA), Douglas Santos (Zénit/RUS), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING), Marquinhos (PSG/FRA), Vanderson (Mónaco/FRA) y Wesley (Roma).

Centrocampistas: André Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Casemiro (Manchester United/ING), Joelinton (Newcastle/ING) Lucas Paquetá (West Ham/ING).

Delanteros: Estêvão (Chelsea/ING), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), João Pedro (Chelsea/ING), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénit/RUS), Matheus Cunha (Manchester United/ING), Raphinha (Barcelona/ESP) y Richarlison (Tottenham/ING).