Ancelotti pone una condición para convocar a Neymar con Brasil

Tras su paso por el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha tomado las riendas de Brasil, selección a la que dirigirá en el Mundial de 2026. En dicho torneo podría estar Neymar, ahora en las filas del Santos, siempre que cumpla la condición que le ha impuesto el técnico italiano.

Preguntado por el astro brasileño, Carlo Ancelotti dijo en una entrevista para ESPN Brasil: “Nosotros no vamos a observar cómo juega Neymar, todo el mundo conoce su talento. En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador tiene que estar en una condición física buena. Si él está en su mejor condición física, no va a tener problemas para estar en la selección”.

Ancelotti tiene claro en qué posición debe jugar Neymar con Brasil

Además de revelar la condición que había puesto a Neymar para ser convocado con Brasil, el que fuera entrenador del Real Madrid reconoció haber tenido una conversación privada con el delantero. “Hablé con él. Él vino al hotel antes del partido contra Paraguay y hablamos de eso. Está todo claro, la idea sigue siendo la misma. Lo colocaría como mediapunta o delantero, tiene que jugar centrado, no puede jugar por fuera porque el fútbol moderno necesita atacantes con calidad física. Puede jugar de mediapunta sin ningún problema”, comentó al respecto.

Ancelotti, dispuesto a seguir al frente de Brasil más allá del Mundial de 2026

Carlo Ancelotti dijo también que tanto él como su familia están contentos con su nuevo destino profesional y señaló que no tendría problema en conversar con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sobre una posible renovación. "Firmé un contrato por un año. Después del Mundialestará todo abierto. Creo que en aquel momento lo correcto era firmar por un año, pero no tengo ningún problema si la CBF quiere seguir", dijo.

Carlo Ancelotti afirmó que su deseo es permanecer en el cargo, pero que aún hay mucho tiempo para discutir la duración del vínculo. Dijo igualmente que aceptó la propuesta para asumir como técnico de Brasil debido a su interés en entrenar a la selección cinco veces campeona del mundo y por considerar como "algo especial" la posibilidad de poder prepararla para un Mundial.