André Silva tiene un acuerdo para volver a LaLiga

André Silva, ex del Sevilla y de la Real Sociedad, regresará a LaLiga EA Sports después de que el Elche haya llegado a un acuerdo con el Leipzig para acoger en sus filas al delantero de 29 años. Junto a él llegará al conjunto ilicitano Rafa Mir, que completará un ataque al que este verano ha llegado Álvaro Rodríguez.

La llegada de André Silva al Elche, que ha sido avanzada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, implicará la salida del equipo alicantino de Mourad, ya que Sarabia no quiere a cuatro delanteros en su plantilla.

Rafa Mir completará la delantera del Elche junto a André Silva

A la espera de que André Silva supere el pertinente reconocimiento médico para ser anunciado como nuevo fichaje del Elche, el que ya está en tierras alicantinas es Rafa Mir, que se incorporará al conjunto ilicitano en calidad de cedido por el Sevilla. Rafa Mir disputó pasada temporada con el Valencia 770 minutos en 22 partidos, 20 en LaLiga EA Sports (un gol y dos asistencias) y 2 en la Copa del Rey (un tanto). El atacante de Cartagena tiene contrato con el Sevilla por dos temporadas más, hasta junio de 2027. Rafa Mir fichó por el club andaluz en el verano de 2021 previo pago de unos 16 millones de euros al Wolverhampton inglés, que antes también lo había tenido cedido en Las Palmas, Nottingham Forest y Huesca, y con la camiseta sevillista jugó 105 encuentros con 24 goles marcados (13 en la 2021-2022, 8 en la 2022-2023 y 3 en la 2023-2024) y 2 asistencias.

Tras una negociación frustrada para su cesión a finales de enero de 2024 al Valencia, que desencadenó una disputa con el anterior director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, y que no volviera a jugar ningún minuto esa temporada, el pasado verano se concretó su salida a préstamo al club valencianista.

En el último curso, la trayectoria en el equipo che de Rafa Mir ha sido muy irregular, marcada primero por las lesiones y después por un asunto extradeportivo, después de que el delantero fuera denunciado por una presunta judicial y se viera involucrado en un proceso judicial que aún está abierto.

Ahora Rafa Mir tendrá una nueva oportunidad de la mano del Elche.