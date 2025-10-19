Así se atreve a calificar Rubiales su beso a Jenni Hermoso en su nuevo libro

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales anunció el pasado viernes la publicación de su libro 'Matar a Rubiales', que saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre. En él habla de su beso a Jenni Hermoso y se presenta como “el damnificado de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español”.

Según Luis Rubiales, cuyo mayor éxito como presidente de la RFEF lo logró el 20 de agosto de 2023, cuando la selección de fútbol femenina española se proclamó campeona del mundo por primera vez en la historia, “en medio de la lógica euforia del momento, abraza a las jugadoras y da un fugaz besito en los labios a Jenni Hermoso”. Además, recuerda que entre esta fecha y la siguiente, el 10 de septiembre de 2023, en la que renunció a su cargo “solo transcurren tres semanas”.

El libro de Rubiales más allá de su beso a Jenni Hermoso

En su libro, Luis Rubiales responde a varias cuestiones, entre ellas. “¿Cómo explicar esa dimisión, si Rubiales con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial; si el presupuesto de la Real Federación Española de Fútbol había crecido desde los 141 millones de euros cuando accedió al cargo a más de 400 millones cuando renunció a la presidencia?”.

El autor del libro, por su parte, “aporta pruebas documentales no solo de su inocencia, sino de la más que presumible procedencia de estas sucias y falsas acusaciones de las que ha sido objeto”, según la editorial.