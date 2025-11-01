El Athletic se debate entre tres entrenadores para relevar a Valverde

Ernesto Valverde termina contrato a final de temporada con el Athletic el conjunto vasco ya peina el mercado en busca de un recambio por si decidiera no renovar. La opción que más gusta a la dirección deportiva es la de Andoni Iraola, que tiene al Bournemouth como segundo clasificado en la Premier League. Iñigo Pérez, que tomó su relevo al frente del Rayo Vallecano, también gusta en el Athletic, que maneja una tercera vía, la de Éder Sarabia, actualmente en las filas del Elche.

A diferencia de Andoni Iraola e Iñigo Pérez, Éder Sarabia no tiene pasado como futbolista del Athletic; sí su padre, Manu. Además, es el único que tiene contrato hasta 2027, mientras que tanto Iraola con el Bournemouth como Iñigo Pérez con el Rayo Vallecano quedan libres al final del presente curso.

Andoni Iraola, que ya fue relacionado en varias ocasiones con el Athletic tanto cuando entrenó al Mirándés como cuando dirigió al Rayo Vallecano, decidió emprender una nueva aventura en la Premier League cuando dio por finalizada su etapa en el conjunto franjirrojo. Pretendientes en Inglaterra no le faltan y en Inglaterra podría seguir si decide no renovar con el Bournemouth, algo que no está descartado.

Iñigo Pérez, por su parte, se mostraba dispuesto a renovar con el Rayo Vallecano al ser preguntado días atrás por su futuro. “En lo personal yo soy feliz en Vallecas, puedo desarrollarme como entrenador y como persona. Soy consciente que lo que tengo aquí no se va a encontrar por igual en otro sitio, ni el grupo humano ni la afición que tengo”, dijo.

El Athletic, pendiente de Ernesto Valverde

Habrá que ver si está dispuesto a renovar con el Athletic Ernesto Valverde ya que, de hacerlo, estos tres entrenadores dejarán de ser una opción para el conjunto vasco. Al menos a corto plazo.