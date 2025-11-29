El Athletic espía a un central dispuesto a pagar su cláusula de rescisión

Pese a jugar en Tercera Federación, el buen hacer de Testimony Onukwuru en el San Ignacio de Gasteiz no está pasando desapercibido para el Athletic. Según ha trascendido, el conjunto vasco ha estado espiando al central de 18 años, que fue canterano del Deportivo Alavés, y maneja informes que recomiendan su fichaje.

Así lo asegura Deia, que señala que Víctor Moreno, director de Desarrollo Deportivo y Cesiones del Athletic, y uno de los estrechos colaboradores de Mikel González, es el que está llevando a cabo el seguimiento a Testimony Onukwuru. A favor del fichaje de este futbolista de origen africano, que ha sido citado con la selección de Euskadi amateur, jugaría que ha sido titular en los 10 partidos de liga que ha disputado hasta la fecha con el San Ignacio de Gasteiz, con el que solo se ha perdido 33 minutos de los 900 posibles.

Los planes del Athletic con Testimony Onukwuru

Si bien el Athletic ya seguía a Testimony Onukwuru cuando militaba en la cantera del Deportivo Alavés, no movió ficha por él cuando en verano se desvinculó del club albiazul. Esto le permitió recalar a coste cero en el San Ignacio de Gasteiz, donde tiene una cláusula de rescisión simbólica a la que haría frente sin problemas el Athletic.

La intención del conjunto vasco es dejar cerrado su fichaje en las próximas semanas para que Testimony Onukwuru pueda incorporarse al Basconia la próxima temporada. Será desde allí donde haga méritos para tener su oportunidad con el primer equipo, con el que podría ejercitarse en ocasiones puntuales.