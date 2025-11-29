Fútbol
El ex del Athletic con el que el Oviedo quiere reforzar su ataque
Termina contrato a final de temporada y el Real Oviedo quiere hacerse con sus servicios a coste cero
El Real Oviedo es con 7 goles en 13 partidos el equipo con peor promedio de LaLiga EA Sports, lo que explica que sea colista en la clasificación. Para colmo, todo parece indicar que acabará perdiendo a Haissem Hassan, motivo por el que piensa en Jon Morcillo, ex del Athletic ahora en las filas del Albacete, como recambio.
Logre la permanencia o no, el Real Oviedo quiere aprovechar que el extremo de 29 años termina contrato a final de temporada para hacerse con sus servicios a coste cero de cara a la siguiente. Si Jon Morcillo no renueva antes con el Albacete, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, y pretendientes no le van a faltar viendo sus registros. En 16 partidos, el ex del Athletic ha anotado 4 goles, tan solo tres menos que toda la plantilla del Real Oviedo. Además ha repartido tres asistencias.
El paso de Jon Morcillo del Athletic… ¿al Real Oviedo?
Jon Morcillo, que nunca llegó a triunfar en el Athletic, fue cedido por el conjunto vasco primero al Real Valladolid y después al Amorebieta. Finalizado su vínculo con el Athletic, recaló a coste cero en el Albacete en 2024. Ahora podría recalar en las mismas condiciones en el Real Oviedo el próximo verano.
Todo podría depender de si el equipo asturiano logra mantenerse en LaLiga EA Sports. Y es que, de no ser así, algún equipo de Primera División podría tener a bien acoger a Jon Morcillo a coste cero de cara al siguiente curso si sigue ofreciendo el rendimiento que ha mostrado en este inicio de temporada con el Albacete.
✕
Accede a tu cuenta para comentar