El Athletic tiene muy avanzado un fichaje con mucho morbo

Efe Korkut, hijo de Tayfun, subcampeón de Liga con la Real Sociedad en 2003, está muy cerca del Athletic. Nacido en Donostia, el centrocampista de 19 años, tiene la doble nacionalidad turca y española. Efe Korkut ha entrado en su último año de contrato con el Stuttgart, con el que juega en el equipo filial, y ve con buenos ojos recalar en el Athletic pese al pasado txuri-urdin de su padre.

Según el Diario AS, el Athletic tiene muy avanzado el fichaje de Efe Korkut, que recalaría en un conjunto vasco que necesita reforzarse en su demarcación.

El Athletic negocia con Efe Korkut a la espera de poder incorporar a Laporte a sus filas

El Athletic indormó que "de momento no podrá incorporar" a Aymeric Laporte después de que la FIFA haya denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador.

En su comunicado la entidad bilbaína explicó que el pasado lunes, 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Aymeric Laporte "acordaron la transferencia" del defensa internacional al club vasco "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguró.

La nota añadía que el martes, día 2, la RFEF solicitó a FIFA que autorizara "una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí" con el fin de que Aymeric Laporte pudiera ser inscrito por el Athletic.

Fue el miércoles, día 3, cuando a través de un correo electrónico la RFEF comunicó al Athletic que "FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el CTI".

El club bilbaíno subrayó que "sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, Laporte y Athletic) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente".