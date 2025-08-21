El Atlético de Madrid alcanza un acuerdo para fichar a un nuevo delantero

Aunque el Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos más activos este verano, ha comenzado con derrota ante el Espanyol, por lo que no renuncia a seguir reforzando su plantilla. Con este objetivo ha alcanzado un acuerdo con el argentino Nico González, por lo que ahora deberá hacer lo propio con la Juventus para reclutar al atacante de 27 años en sus filas.

De momento, el equipo italiano pide entre 25 y 30 millones de euros por él, mientras que el Atlético de Madrid no quiere superar los 15. Además del acuerdo con el futbolista, que ha sido filtrado por La Gazzetta dello Sport, la llave que podría llevar a Nico González al Atlético de Madrid podría ser su compatriota Nahuel Molina, y es que no se descarta un intercambio entre ambos equipos.

Nico González que anotó 38 goles y repartió 19 asistencias en 125 partidos con la Fiorentina, fue cedido a la Juventus el pasado verano, que se ha hecho con sus servicios éste a cambio de 28,1 millones de euros. Con la escuadra transalpina ha marcado 5 goles y repartido 4 asistencias en 38 encuentros.

La llegada de Nico González al Atlético de Madrid podría implicar la salida de Sorloth

Pese a que el curso anterior anotó 24 goles en 50 partidos con el Atlético de Madrid, Alexander Sorloth no solo fue suplente ante el Espanyol, sino que vio como Antoine Griezmann y Raspadori están por delante de él para Diego Simeone. Por ello, y porque tiene propuestas sobre la mesa, el delantero noruego de 29 años quiere abandonar el conjunto rojiblanco antes de que cierre el mercado.

El Atlético de Madrid, por su parte, ha tasado en 35 millones de euros a Alexander Sorloth. Además, se ha cubierto ante su posible salida alcanzando un acuerdo con Nico González a la espera de hacer lo propio con la Juventus.