El Atlético de Madrid da por cerrada su plantilla con un fichaje de última hora

El Atlético de Madrid, en el último día del mercado de fichajes, se reforzó con el extremo argentino Nico González, la octava y última incorporación para la plantilla dirigida por Diego Simeone, procedente del Juventus.

Nico González llega cedido por un millón de euros hasta el final de la temporada y con "obligación" de compra de 32 millones de euros si se "dan determinadas condiciones" durante esta campaña, según el club italiano.

El futbolista, que jugó la noche del domingo los últimos 12 minutos del duelo del Juventus contra el Génova, con victoria de su equipo por 0-1, viajó este lunes a la capital de España, adonde llegó a primera hora, pasó el pertinente reconocimiento médico y formalizó su contrato, después del acuerdo entre clubes.

El Juventus, en un comunicado en su página web, explicó que la cesión por este curso le cuesta al Atlético un millón de euros.

“Dicha contraprestación podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación deportiva con el futbolista, en un importe no superior a 1 millón de euros, al alcanzar determinados objetivos deportivos”, según añade el club italiano.

“El acuerdo también prevé la obligación por parte del Atlético de Madrid de adquirir en propiedad los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador si se dan determinadas condiciones durante la temporada deportiva 2025-2026. El importe acordado para la posible cesión definitiva es de 32 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios”, concretó el Juventus, sin especificar las citadas condiciones deportivas.

Entre las dudas del inicio del curso, con dos puntos de nueve posibles en las primeras tres jornadas de LaLiga EA Sports, con dos empates y una derrota, y la necesidad expresada del técnico argentino de más fichajes, el Atlético aceleró por una última pieza para su equipo, por la banda derecha, aunque también puede jugar en la izquierda.

Un extremo para competir con Giuliano Simeone por la derecha y aumentar los recursos ofensivos del Atlético en este ejercicio, junto a Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Thiago Almada o Álex Baena, además del ‘9’ más de referencia que es Alexander Sorloth, con cuatro frentes abiertos: LaLiga EA Sports, ya comenzada; la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa de España del próximo mes de enero.

A sus 27 años, tras uno en el Juventus, con 40 partidos, cinco goles y cuatro asistencias (dos de los encuentros, con apenas 22 minutos de juego, corresponden a esta campaña), ficha por el Atlético de Diego Simeone como cedido, inicialmente.

El Juventus lo fichó hace un año procedente del Fiorentina, en el que brilló en ataque.

En el Fiorentina disputó tres cursos. De 2021-22 a 2023-24, con 125 choques, 38 goles y 15 asistencias. Antes militó en el Stuttgart, de 2018-19 a 2020-21 (79 encuentros, 23 goles y 10 pases decisivos), y en el Argentinos Juniors, con 48 choques y 11 tantos en tres años.

Nico González es internacional con la selección argentina, con la que ha jugado 43 partidos, con seis goles y tres asistencias. Su debut fue en 2019.

La convocatoria con su selección para las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial 2026, a la que se sumará de inmediato, pospondrá hasta dentro de diez días su incorporación a los entrenamientos de su nuevo equipo a las órdenes de Diego Simeone, aunque este mismo lunes acudió al Centro Deportivo de Majadahonda para hacer estiramientos, charlar con el técnico y conocer a sus compañeros.

Es el octavo fichaje del equipo rojiblanco para este curso, después de las contrataciones de los defensas David Hancko (Feyenoord), Marc Pubill (Almería) y Matteo Ruggeri (Atalanta); los centrocampistas Johnny Cardoso (Betis), Álex Baena (Villarreal) y Thiago Almada (Botafogo); y el atacante Giacomo Raspadori (Nápoles), todos ellos traspasados y firmados hasta 2030.

A la vez, han salido ocho jugadores respecto a la pasada campaña: Axel Witsel, César Azpilicueta, Reinildo Mandava, Samuel Lino, Rodrigo Riquelme, Thomas Lemar, Ángel Correa y Rodrigo de Paul. A ellos se podría sumar este lunes Javi Galán.