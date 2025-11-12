El avión Bombardier Global Express 6500 que se ha convertido en la compra más cara de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, que es el futbolista mejor pagado del mundo en el Al-Nassr, y el primero que se ha convertido en milmillonario, con una fortuna que asciende a los 1.200 millones de euros, reveló en su entrevista a Piers Morgan que un avión Bombardier Global Express 6500 había sido la compra más cara que había hecho en su vida.

Cuestionado al respecto por el periodista, el ex del Real Madrid confesó: “Un avión. Tengo aviones desde los 30 años, pero los cambié hace poco y fue un poco caro”.

¿Cuánto cuesta adquirir el avión Bombardier Global Express 6500 de Cristiano Ronaldo?

Adquirir un Bombardier Global Express 6500 le habría costado a Cristiano Ronaldo unos 50 millones de euros. Según describe en su página web, este avión: “Ofrece la cabina más equipada y tecnológicamente avanzada de su clase. Con entretenimiento 4K, nuestro sistema de iluminación circadiana Soleil”.

“Cuenta con la galardonada colección de asientos Nuage y nuestro sistema de audio de alta fidelidad l'Opéra de Bombardier para ofrecer la mejor comodidad y conectividad en cabina”, agrega la empresa.

Cabe señalar que Cristiano Ronaldo ha podido personalizar a su gusto este avión eligiendo la distribución de los asientos y salas de reuniones. El delantero portugués también ha podido elegir si quería una decoración interior contemporánea o clásica, e incluso el color de las rayas del avión.

El Bombardier Global Express 6500 de Cristiano Ronaldo, además, cuenta con cocina, horno, nevera, área de descanso para la tripulación y un gran baño. Por su parte, el diseño de los alerones del avión permiten suavizar el impacto de las turbulencias.