La baja de última hora que ha abierto la puerta al regreso de Ansu Fati a la Selección

Dani Olmo causa baja para los partidos de la selección española ante Georgia y Bulgaria, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, tras retirarse del último entrenamiento y ser sometido a unas pruebas que confirman que sufre una lesión muscular. Ante esta posibilidad, Luis de la Fuente ya había hablado en rueda de prensa de incorporar a un nuevo futbolista a la concentración de la Selección como podría ser Ansu Fati, del Mónaco.

"Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión", informa un parte médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tras lo ocurrido en la ventana de septiembre con Lamine Yamal, amplía la información en busca de máxima transparencia y evitar conflictos con clubes.

"El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda", desvela.

Tras retirarse del entrenamiento por sentir molestias, los doctores de la selección española le sometieron a unas pruebas médicas que desvelaron una lesión muscular que provoca su regreso a casa tras estar desde la tarde del lunes concentrado en la Ciudad del Fútbol.

"Se ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana", sentencia el comunicado.

Dani Olmo se suma de esta manera a una gran lista de bajas que sufre el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar ante Georgia y Bulgaria con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Fermín López, Gavi, Lamine Yamal o Nico Williams.

Ansu Fati podría ser el sustituto de Dani Olmo en la Selección

Luis de la Fuente había explicado con anterioridad en rueda de prensa que Dani Olmo tuvo que retirarse antes del entrenamiento porque "no estaba cómodo". "Dani no ha entrenado durante toda la semana. Vino con cansancio, alguna molestia. Y hoy ha entrado 15 minutos y le hemos dicho que dejara de entrenar. Han ido a hacerle unas pruebas y lo demás se os informará. El resto están todos en perfectas condiciones", expresó.

Ante la posibilidad de que el mediapunta del Barcelona causase baja, avanzó valorarán durante el fin de semana llamar a otro futbolista, que podría ser Ansu Fati, autor de seis goles con el Mónaco en este inicio de curso. "Estaba ya en los jugadores de seguimiento antes de esta convocatoria. Es un jugador al que conocemos muy bien, que ha estado con nosotros. Es un futbolista muy interesante, también para el futuro de la Selección", afirmó.