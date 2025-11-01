El Barcelona encuentra en LaLiga la opción más barata para reforzar su delantera

El Barcelona no cuenta de cara a la próxima temporada con Robert Lewandowski, de 37 años, y quiere liberarse de su elevado sueldo, que es de más de 600.000 euros semanales. Si bien sueña con reclutar en sus filas a Julián Álvarez, sólo podrá acometer su fichaje si acepta rebajarse su ficha y si el Atlético de Madrid acepte que entre jugadores en la operación con el fin de rebajar su precio. Consciente de que es difícil que se den ambos supuestos, el conjunto azulgrana se debate entre Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, y Etta Eyong, del Levante, que sería la opción más económica para reforzar su delantera.

En el caso de Serhou Guirassy, de 29 años, tiene una cláusula de rescisión decreciente que, el próximo verano, caerá hasta los 50 millones de euros. A favor de su fichaje jugarían que en 62 partidos con el Borussia Dortmund ha anotado 44 goles y repartido 13 asistencias.

¿Cuánto le costaría al Barcelona fichar a Etta Eyong?

Etta Eyong, por su parte, ha marcado 6 goles y repartido 3 asistencias en los 10 encuentros que ha disputado esta temporada. La cláusula del delantero del Levante es de 30 millones de euros y, de pagarla el Barcelona, 6 millones irían a parar a las arcas del Villarreal, que a su vez tendría que repartir 3 con el Cádiz.

Sin embargo, si el conjunto azulgrana alcanzase un acuerdo con el Levante para hacerse con Etta Eyong por un precio entre los 7,5 y los 15 millones de euros, la mitad de ese dinero será para el Villarreal, que siempre tendrá que repartirlo a partes iguales con el Cádiz.