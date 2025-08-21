El Betis encuentra un nuevo acomodo en LaLiga a Iker Losada

El Real Betis y el Levante anunciaron este jueves que han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de la presente temporada del mediapunta Iker Losada al conjunto valenciano. Iker Losada, de 24 años y con contrato hasta junio de 2029, no participó con el equipo verdiblanco en el partido del pasado lunes en el campo del Elche, aunque sí fue convocado, y su préstamo al club levantinista para esta campaña no incluye, en principio, una opción de compra, aunque sí preferente en caso de un hipotético traspaso, según fuentes de la operación.

El atacante gallego llegó al Betis el verano pasado, tras destacar en la temporada 2023-2024 en el Racing Ferrol, aunque apenas entró en los planes del técnico bético, el chileno Manuel Pellegrini, y ello propició que en el último mercado invernal de fichajes fuera cedido al Celta de Vigo.

Formado en la cantera del conjunto céltico, con cuyo primer equipo debutó con 17 años en Primera División en el curso 2019-20, el mediapunta de Catoira (Pontevedra) sólo disputó quince encuentros oficiales con el Betis (sin goles, una asistencia) hasta su salida a préstamo al Celta de Vigo, con el que jugó once partidos y marcó un tanto.

"El Real Betis le desea a Iker Losada la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera", indicó en un comunicado el club sevillano.