Brasanac ficha por un nuevo equipo español

El centrocampista serbio Darko Brasanac, libre tras militar la pasada temporada en el Leganés, es el séptimo fichaje del Málaga para la presente temporada con opción a una más, informó este jueves el club malagueño.

El futbolista, presentado por sorpresa este jueves, tiene 33 años, ha disputado 250 partidos entre Primera y Segunda División, y comenzó su andadura en el fútbol profesional de la mano de uno de los equipos históricos de su país, el Partizán de Belgrado, donde militó entre 2009 y 2017 con un paréntesis en el Smederevo en la 2011-2012.

"Agradecer mucho al Málaga y a Loren Juarros (director deportivo) por la confianza y apostar por mí", dijo en rueda de prensa el jugador balcánico, muy mentalizado para "conseguir los objetivos".

Darko Brasanac, no tenía equipo y contaba con varias ofertas, aunque dijo que "hay que valorar siempre muchas cosas y pensar por el club y en lo deportivo, pero también en lo familiar" y "Málaga es un club de Primera con una gran afición y un estadio espectacular", "detalles que te ayudan a dar ese paso".

"Es la primera vez que he estado en esta situación. En algunos momentos se complica. Personalmente piensas en qué hacer. Entrenar solo y demás. Lo más importante es que estoy feliz de estar aquí y ha terminado todo bien. Lo que ha pasado durante el verano ya está detrás. A trabajar cada día", indicó.

En su país, acumuló un total de 142 partidos entre Liga, Copa y competiciones europeas, y ganó cinco ligas y dos copas serbias en las filas del Partizán de Belgrado; y en la 2016-2017 inició su recorrido ininterrumpido en el fútbol español, donde cumplirá su décima temporada vistiendo la camiseta blanquiazul.

Su primer destino fue el Betis, donde jugó 26 partidos antes de marcharse cedido a la temporada siguiente al Leganés, posteriormente al Alavés; desde la 2019-20 hasta el mercado invernal de la 2023-2024 en Osasuna; y la última temporada y media, nuevamente en el conjunto 'pepinero'.