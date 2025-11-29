Catorce detenidos tras una reyerta multitudinaria entre ultras del Sevilla y el Betis

La Policía Nacional ha detenido a catorce personas tras una reyerta ocurrida anoche entre ultras del Sevilla y del Real Betis, y en la que se empleó diverso material pirotécnico y objetos contundentes.

La reyerta se produjo anoche alrededor de las 23.00 horas en las proximidades del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde la Policía Nacional tenía establecido un amplio dispositivo preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno.

Los agentes, que se encontraban monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, pudieron acometer una rápida intervención para detener el enfrentamiento, según ha informado la Policía Nacional.

Se han producido, hasta ahora, un total de 14 detenciones de miembros de grupos ultras participantes en la misma, y continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos, por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones, añaden las mismas fuentes.

Sevilla y Betis disputarán mañana domingo en el Sánchez-Pizjuán el derbi local correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga.