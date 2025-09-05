El Celta ponen nombre a los futbolistas que rechazaron ofertas “multimillonarias” por seguir en Vigo

El mexicano Marco Garcés, director deportivo del Celta, afirmó en rueda de prensa que la actual plantilla celeste es “la más cara de la historia” de la entidad presidida por Marian Mouriño. Durante su intervención puso nombre a los futbolistas que rechazaron ofertas “multimillonarias” por seguir en Vigo

“Cerramos la plantilla más cara de la historia del club, con el cuerpo técnico más nutrido en la historia del club. Sin menospreciar a la plantilla del año pasado, creo que la actual es más completa y más redonda”, comenzó diciendo Marco Garcés.

Fue entonces cuando puso nombre a los futbolistas que rechazaron ofertas por seguir en el Celta, con una alusión muy especial al canterano Óscar Marcos. “La guinda para mí fue conservar el pastel. Tuvimos que resistir ofertas importantes por jugadores importantes y aprovecho para agradecer a los jugadores que también resistieron esas ofertas por quedarse en el Celta, haciendo una alusión muy especial a Óscar Marcos, un jugador del Celta Fortuna que en una situación personal dura se resistió a una oferta multimillonaria para quedarse con nosotros. Eso que vi con Óscar Marcos no sucede en el fútbol actual, no sucede en el mundo actual, y a mí me gustaría ponerlo en gran valor. También tuvieron ofertas Williot Swedberg, Carl Starfelt u Óscar Mingueza”, reconoció Marco Garcés.

Aún hay futbolistas que pueden dejar el Celta de Vigo

No obstante, el mexicano manifestó: “Hay mercados que siguen abiertos, entonces las negociaciones aún no terminan”. Por otra parte, el director deportivo del Celta de Vigo eludió responder si Aidoo cuenta con una oferta del fútbol mexicano.